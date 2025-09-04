Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты

В европейской квалификации ЧМ-2026 состоялись семь матчей 5-го тура.
Главной сенсацией игрового дня стало поражение Германии от Словакии со счетом 0:2.
Испания и Бельгия крупно победили Болгарию и Лихтенштейн соответственно.
Казахстан минимально уступил Уэльсу, Нидерланды поделили очки с Польшей.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа A. 5 тур
Словакия - Германия - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Ганцко, 42; 2:0 - Д. Стрелец, 55.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа A. 5 тур
Люксембург - Северная Ирландия - 1:3 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Рид, 7; 1:1 - А. Дардари, 30; 1:2 - Ш. Чарльз, 46; 1:3 - Д. Девенни, 69.
Удаления: С. Корац, 66 (вторая ж.к) - нет.
Незабитые пенальти: нет - И. Прайс, 7.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа E. 5 тур
Болгария - Испания - 0:3 (0:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Оярсабаль, 5; 0:2 - М. Кукурелья, 30; 0:3 - М. Мерино, 38.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 5 тур
Нидерланды - Польша - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Дюмфрис, 28; 1:1 - М. Кэш, 80.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 5 тур
Литва - Мальта - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Сатариано, 83; 1:1 - Г. Гинейтис, 90+7 (с пенальти).
Удаления: Э. Уткус, 90+10 (вторая ж.к) - Д. Аццопарди, 90+1.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 5 тур
Казахстан - Уэльс - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - К. Мур, 24.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 5 тур
Лихтенштейн - Бельгия - 0:6 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Де Куйпер, 29; 0:2 - Ю. Тилеманс, 46; 0:3 - А. Теате, 60; 0:4 - К. Де Брюйне, 62; 0:5 - Ю. Тилеманс, 70 (с пенальти); 0:6 - М. Фофана, 90+1.
Источник: «Бомбардир»