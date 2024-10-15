15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа C3, 4 тур
Лига наций, группа C3, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Беларусь
Беларусь
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
2
Печенин
4
Мартынович
6
Политевич
22
Пигас
4
Бочеров
3
Забелин
10
Громыко
9
Эбонг
7
Шикавка
11
Барковский
4-4-2
1
Морис
14
Д'Анцико
13
Карлсон
17
Пинту
2
Корац
16
Баррейро
19
Олесен
10
Синани
18
Янс
9
Курчи
10
Родригес
10
Громыко
15
Корзун
15
Корзун
10
Громыко
22
Пигас
19
Ковалев
19
Ковалев
22
Пигас
7
Шикавка
22
Концевой
22
Концевой
7
Шикавка
11
Барковский
23
Антилевский
23
Антилевский
11
Барковский
9
Эбонг
21
Климович
21
Климович
9
Эбонг
14
Д'Анцико
22
Мартинс
22
Мартинс
14
Д'Анцико
19
Олесен
6
Морейра
6
Морейра
19
Олесен
9
Курчи
11
Омосанья
11
Омосанья
9
Курчи
Остались в запасе
Беларусь
Люксембург
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Беларусь - Люксембург
2
5
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
20
Офсайды
2
0
Количество передач
268
511
Сейвы
4
4
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Люксембурга, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Люксембург
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»