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  • Беларусь – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Беларусь – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 20:35
Беларусь
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа C3, 4 тур
1 : 1
Завершен
Люксембург
54' С. Политевич
78' Ж. Родригес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
4
Валерий Бочеров
ОП
3
Павел Забелин
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
7
Евгений Шикавка
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Сеид Корац
ЦЗ
14
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
18
Лоран Янс
(К) ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Артем Концевой
ЛВ
15
Никита Корзун
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
6
Томас Морейра
ЦП
11
Майкл Омосанья
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
2
Печенин
4
Мартынович
6
Политевич
22
Пигас
4
Бочеров
3
Забелин
10
Громыко
9
Эбонг
7
Шикавка
11
Барковский
4-4-2
1
Морис
14
Д'Анцико
13
Карлсон
17
Пинту
2
Корац
16
Баррейро
19
Олесен
10
Синани
18
Янс
9
Курчи
10
Родригес
10
Громыко
15
Корзун
15
Корзун
10
Громыко
22
Пигас
19
Ковалев
19
Ковалев
22
Пигас
7
Шикавка
22
Концевой
22
Концевой
7
Шикавка
11
Барковский
23
Антилевский
23
Антилевский
11
Барковский
9
Эбонг
21
Климович
21
Климович
9
Эбонг
14
Д'Анцико
22
Мартинс
22
Мартинс
14
Д'Анцико
19
Олесен
6
Морейра
6
Морейра
19
Олесен
9
Курчи
11
Омосанья
11
Омосанья
9
Курчи
Остались в запасе
Беларусь
Люксембург
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Максим Плотников
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Беларусь - Люксембург
2
5
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
20
Офсайды
2
0
Количество передач
268
511
Сейвы
4
4
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Люксембурга, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Люксембург

Беларусь – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Люксембург Беларусь
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