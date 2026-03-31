31.03.2026, вторник, 19:00
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
3 : 0
Завершен
Составы команд
Люксембург
Люксембург
3-5-1-1
1
Морис
2
Корац
13
Карлсон
8
Мартинс
19
Олесен
16
Баррейро
15
Тиль
10
Синани
18
Янс
7
Дардари
4
Бонерт
3-3-1-2
1
Бонелло
13
Пепе
23
Сатариано
22
Мускат
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
20
Шуареф
8
Мбонг
11
Кардона
4
Бонерт
3
Махмутович
3
Махмутович
4
Бонерт
16
Баррейро
21
Тилль
21
Тилль
16
Баррейро
15
Тиль
6
6
15
Тиль
19
Олесен
7
Санчес
7
Санчес
19
Олесен
7
Дардари
22
Видейра
22
Видейра
7
Дардари
22
Мускат
15
Бирман
15
Бирман
22
Мускат
13
Пепе
2
Борг
2
Борг
13
Пепе
20
Шуареф
18
Оверенд
18
Оверенд
20
Шуареф
8
Мбонг
26
26
8
Мбонг
Остались в запасе
Люксембург
Мальта
12
Лукас Фокс
ВР
23
Тим Кипс
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Маттиас Дебоно
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
5
Курт Шоу
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
11
Брэндон Пайбер
ЦП
14
Янник Янкам
АП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
25
Andrea Zammit
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Лукас Фокс
ВР
23
Тим Кипс
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Остались в запасе
12
Маттиас Дебоно
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
5
Курт Шоу
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
11
Брэндон Пайбер
ЦП
14
Янник Янкам
АП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
25
Andrea Zammit
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Люксембург - Мальта
3
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
13
Офсайды
2
1
Количество передач
515
295
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
2.25
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча Люксембург против Мальты, ответный матч за повышение Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Люксембург – Мальта
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Источник: «Бомбардир»