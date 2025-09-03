Отбор к чемпионату мира набирает обороты, и встреча между «Люксембургом» и «Северной Ирландией» в пятом туре может стать ключевой для обеих сборных. Матч пройдeт на Stade de Luxembourg, где хозяева постараются прервать серию неудач, а гости – наконец-то одержать победу в гостях. Обе команды не отличаются стабильностью, но обладают своим потенциалом в атаке. Прогнозируемое напряжение и мотивация на матч делают его особенно интересным с точки зрения ставок.

«Люксембург»

Сборная Люксембурга подходит к матчу с серией из двух поражений, однако игра команды не всегда соответствует итоговому результату. Против Ирландии удалось сохранить нули на табло, а против Швеции и Словении команда выглядела организованно, хоть и уступила. При этом, в предыдущем цикле Лиги наций коллектив продемонстрировал боевой характер, сыграв вничью с «Северной Ирландией» и выиграв у «Швеции». Проблема остаeтся в атакующей фазе – за последние 5 матчей забито лишь 4 мяча. Главная надежда – Жерсон Родригеш, который является не только лучшим бомбардиром команды, но и единственным стабильно создающим угрозу форвардом.

«Северная Ирландия»

Гости, напротив, умеют забивать: 6 мячей в последних 5 матчах – показатель не идеальный, но стабильный. Особенно стоит отметить Айзека Прайса – 9 голов в 19 матчах делают его грозным оружием в штрафной. Однако в обороне у сборной серьeзные проблемы: в тех же пяти играх пропущено 10 мячей. Несмотря на победу над «Исландией», защита регулярно проваливается, особенно в играх на выезде – команда не выигрывает на чужом поле в отборе к ЧМ уже шесть матчей подряд. Тем не менее, «Северная Ирландия» забивает в каждом из последних семи матчей, включая игры против Люксембурга.

Факты о командах

«Люксембург»

Забивает в среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

В последних 5 играх – только одна победа

Лучший бомбардир – Жерсон Родригеш (7 голов в 17 матчах)

«Северная Ирландия»

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Не выигрывает на выезде в отборе ЧМ 6 матчей подряд

Айзек Прайс – 9 голов в 19 матчах

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, «Северная Ирландия» имеет преимущество в атаке, но проблемы в обороне могут позволить хозяевам рассчитывать минимум на гол. Учитывая нестабильность обеих команд, наиболее вероятным кажется сценарий с обоюдными голами и ничейным результатом. «Люксембург» будет играть дома и постарается использовать слабости соперника в защите. В то же время «Северная Ирландия» продолжит ставку на атакующих игроков и попытается развить свой удачный результат против «Исландии».

Рекомендованные ставки