«Люксембург» – «Северная Ирландия»: прогноз и ставки на матч 4 сентября с коэффициентом 1.90

03 сентября 2025 9:17
Люксембург - Северная Ирландия
04 сент. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 5 тур
Перейти в онлайн матча
Отбор к чемпионату мира набирает обороты, и встреча между «Люксембургом» и «Северной Ирландией» в пятом туре может стать ключевой для обеих сборных. Матч пройдeт на Stade de Luxembourg, где хозяева постараются прервать серию неудач, а гости – наконец-то одержать победу в гостях. Обе команды не отличаются стабильностью, но обладают своим потенциалом в атаке. Прогнозируемое напряжение и мотивация на матч делают его особенно интересным с точки зрения ставок.

«Люксембург»

Сборная Люксембурга подходит к матчу с серией из двух поражений, однако игра команды не всегда соответствует итоговому результату. Против Ирландии удалось сохранить нули на табло, а против Швеции и Словении команда выглядела организованно, хоть и уступила. При этом, в предыдущем цикле Лиги наций коллектив продемонстрировал боевой характер, сыграв вничью с «Северной Ирландией» и выиграв у «Швеции». Проблема остаeтся в атакующей фазе – за последние 5 матчей забито лишь 4 мяча. Главная надежда – Жерсон Родригеш, который является не только лучшим бомбардиром команды, но и единственным стабильно создающим угрозу форвардом.

«Северная Ирландия»

Гости, напротив, умеют забивать: 6 мячей в последних 5 матчах – показатель не идеальный, но стабильный. Особенно стоит отметить Айзека Прайса – 9 голов в 19 матчах делают его грозным оружием в штрафной. Однако в обороне у сборной серьeзные проблемы: в тех же пяти играх пропущено 10 мячей. Несмотря на победу над «Исландией», защита регулярно проваливается, особенно в играх на выезде – команда не выигрывает на чужом поле в отборе к ЧМ уже шесть матчей подряд. Тем не менее, «Северная Ирландия» забивает в каждом из последних семи матчей, включая игры против Люксембурга.

Факты о командах

«Люксембург»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • В последних 5 играх – только одна победа
  • Лучший бомбардир – Жерсон Родригеш (7 голов в 17 матчах)

«Северная Ирландия»

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч
  • Не выигрывает на выезде в отборе ЧМ 6 матчей подряд
  • Айзек Прайс – 9 голов в 19 матчах

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
8
Забитых мячей
13
1.33
В среднем за матч
2.17
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Люксембург
1 : 3
04.09.2025
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Люксембург
2 : 2
18.11.2024
Северная Ирландия
Лига наций, 1 тур
Северная Ирландия
2 : 0
05.09.2024
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные,
Люксембург
1 : 3
25.03.2022
Северная Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Люксембург
3 : 2
10.09.2013
Северная Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Северная Ирландия
1 : 1
11.09.2012
Люксембург
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, «Северная Ирландия» имеет преимущество в атаке, но проблемы в обороне могут позволить хозяевам рассчитывать минимум на гол. Учитывая нестабильность обеих команд, наиболее вероятным кажется сценарий с обоюдными голами и ничейным результатом. «Люксембург» будет играть дома и постарается использовать слабости соперника в защите. В то же время «Северная Ирландия» продолжит ставку на атакующих игроков и попытается развить свой удачный результат против «Исландии».

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Фора «Люксембург» (+0.5) – коэффициент 1.85

Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Ирландия Люксембург
Рекомендуем
18+
