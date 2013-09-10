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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Северная Ирландия
Люксембург - Северная Ирландия: обзор матча 10 сентября 2013
Люксембург
10.09.2013, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
3 : 2
Завершен
Северная Ирландия
45+2'
О. Йоахим
78'
С. Бенси
87'
М. Йениш
14'
М. Патерсон
82'
Г. Маколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Северная Ирландия
90'
+3
Желтая карточка
Г. Маколи
Замена
А. Буквич
️️️️
Д. Да Мота
89'
ГОЛ! 3:2!
М. Йениш
Пас отдал
О. Йоахим
87'
82'
ГОЛ! 2:2!
Г. Маколи
Пас отдал
О. Норвуд
81'
Замена
У. Григг
️️️️
Д. Лафферти
ГОЛ! 2:1!
С. Бенси
78'
Замена
А. Луиси
️️️️
Д. Тюрпель
68'
61'
Замена
Б. МакКэй
️️️️
Ш. Фергюсон
Желтая карточка
О. Йоахим
54'
ГОЛ! 1:1!
О. Йоахим
Пас отдал
Д. Тюрпель
45'
+2
34'
Замена
М. О'Коннор
️️️️
Н. МакГинн
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Патерсон
Пас отдал
С. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
19
Джейми Уорд
ЦФ
9
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
15
Анте Буквич
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
6
Рене Петерс
ЦП
0
Янник Бастос
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
Северная Ирландия
23
Конор Девлин
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Рори МакКиоун
ЦЗ
18
Рори Макардл
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
21
Майкл О'Коннор
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
18
Дин Шилз
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
2-4-4
1
Жубер
14
Латерца
7
Филлипс
18
Янс
17
Мутш
7
Жерсон
3
Йениш
13
Йоахим
11
Бенси
20
Тюрпель
9
Да Мота
4-4-2
12
Кэрролл
0
Лафферти
4
Маколи
5
Эванс
22
Ходсон
3
Фергюсон
8
Дэвис
7
МакГинн
16
Норвуд
9
Патерсон
19
Уорд
9
Да Мота
15
Буквич
15
Буквич
9
Да Мота
20
Тюрпель
22
Луиси
22
Луиси
20
Тюрпель
3
Фергюсон
9
МакКэй
9
МакКэй
3
Фергюсон
7
МакГинн
21
О'Коннор
21
О'Коннор
7
МакГинн
0
Лафферти
9
Григг
9
Григг
0
Лафферти
Остались в запасе
Люксембург
Северная Ирландия
6
Рене Петерс
ЦП
0
Янник Бастос
ЦП
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
Главный тренер
Люк Хольц
23
Конор Девлин
ВР
22
Рори МакКиоун
ЦЗ
1
Майкл МакГоверн
ВР
18
Рори Макардл
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
18
Дин Шилз
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
6
Рене Петерс
ЦП
0
Янник Бастос
ЦП
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
Остались в запасе
23
Конор Девлин
ВР
22
Рори МакКиоун
ЦЗ
1
Майкл МакГоверн
ВР
18
Рори Макардл
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
18
Дин Шилз
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Люксембург - Северная Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Малек
(Катовице)
Стадион:
Жози Бартель
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