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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Люксембург
Северная Ирландия - Люксембург: обзор матча 11 сентября 2012
Северная Ирландия
11.09.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Люксембург
14'
Д. Шилз
86'
Д. Да Мота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Люксембург
90'
+2
Замена
Э. Хоффманн
️️️️
Ж. Беттмер
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Да Мота
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. Шилз
83'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ш. Фергюсон
75'
Желтая карточка
К. Брант
59'
50'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Л. Жерсон
48'
Желтая карточка
М. Джон Девилье
46'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
О. Йоахим
45'
Желтая карточка
Ж. Беттмер
Желтая карточка
К. Лафферти
38'
Желтая карточка
Г. Маколи
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шилз
Пас отдал
Д. Эванс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
3
Райн МакГиверн
ЛЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ПЗ
0
Крис Брант
ЛП
6
Крис Бэйрд
ОП
8
Стивен Дэвис
ЦП
18
Дин Шилз
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ПП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
0
Гай Блейз
ЦЗ
15
Анте Буквич
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
13
Джош Карсон
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
Люксембург
0
Дан Коллетт
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4-1-4-1
12
Кэрролл
3
МакГиверн
5
Эванс
4
Маколи
18
Хьюз
6
Бэйрд
0
Брант
8
Дэвис
18
Шилз
3
Фергюсон
10
Лафферти
3-1-4-2
1
Жубер
0
Блейз
15
Буквич
5
Шнелл
10
Паял
7
Жерсон
17
Мутш
3
Йениш
0
Беттмер
13
Йоахим
9
Да Мота
18
Шилз
16
Норвуд
16
Норвуд
18
Шилз
3
Фергюсон
19
Уорд
19
Уорд
3
Фергюсон
0
Беттмер
4
Хоффманн
4
Хоффманн
0
Беттмер
7
Жерсон
7
Филлипс
7
Филлипс
7
Жерсон
13
Йоахим
21
Девилье
21
Девилье
13
Йоахим
Остались в запасе
Северная Ирландия
Люксембург
13
Джош Карсон
ЦП
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
13
Джош Карсон
ЦП
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
Остались в запасе
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Клейтон Морейра
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Северная Ирландия - Люксембург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
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