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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Северная Ирландия
Люксембург - Северная Ирландия: обзор матча 25 марта 2022
Люксембург
25.03.2022, пятница, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Люксембург - Северная Ирландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
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