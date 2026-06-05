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Албания – Люксембург: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57

05 июня 2026 10:36
Албания - Люксембург
06 июн. 2026, суббота 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.57
Победа Албании
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6 июня 2026 года в 21:00 сборные Албании и Люксембурга сыграют в товарищеском матче.

Албания

Албания находится в глубоком кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах подряд и пропускает в 4 последних. Атака практически не работает – 0.40 гола в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом матче поражение от Израиля (0:1). Однако история встреч с Люксембургом внушает оптимизм: албанцы забивают в 6 последних очных матчах против этого соперника.

Люксембург

Люксембург также в кризисе: команда не может выиграть в 4 последних товарищеских матчах и проигрывает в 3 последних гостевых встречах. Атака у гостей стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Оборона пропускает 0.80 в среднем. В прошлом матче минимальное поражение от Италии (0:1). Люксембург умеет обороняться, но на выезде играет тяжело.

Факты о командах

Албания

  • 4 поражения подряд
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 1.20 пропущено
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • Забивают Люксембургу в 6 последних встречах

Люксембург

  • 4 матча без побед в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено
  • 3 поражения подряд в гостях
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Поражение от Италии (0:1)

Прогноз на матч Албания – Люксембург

Обе команды находятся в кризисной форме, но Албания имеет историческое преимущество и играет дома. Люксембург умеет обороняться, но на выезде у них проблемы. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а победа хозяев выглядит более вероятной.

Рекомендованные ставки

  • Победа Албании – коэффициент 1.57
  • Обе забьют – да

1.57
Победа Албании
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Люксембург Албания
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