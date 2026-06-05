6 июня 2026 года в 21:00 сборные Албании и Люксембурга сыграют в товарищеском матче.

Албания

Албания находится в глубоком кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах подряд и пропускает в 4 последних. Атака практически не работает – 0.40 гола в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом матче поражение от Израиля (0:1). Однако история встреч с Люксембургом внушает оптимизм: албанцы забивают в 6 последних очных матчах против этого соперника.

Люксембург

Люксембург также в кризисе: команда не может выиграть в 4 последних товарищеских матчах и проигрывает в 3 последних гостевых встречах. Атака у гостей стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Оборона пропускает 0.80 в среднем. В прошлом матче минимальное поражение от Италии (0:1). Люксембург умеет обороняться, но на выезде играет тяжело.

Факты о командах

Албания

4 поражения подряд

За 5 матчей: 0.40 забито, 1.20 пропущено

Пропускают в 4 последних матчах

Забивают Люксембургу в 6 последних встречах

Люксембург

4 матча без побед в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено

3 поражения подряд в гостях

Забивают в 3 последних матчах

Поражение от Италии (0:1)

Прогноз на матч Албания – Люксембург

Обе команды находятся в кризисной форме, но Албания имеет историческое преимущество и играет дома. Люксембург умеет обороняться, но на выезде у них проблемы. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а победа хозяев выглядит более вероятной.

Рекомендованные ставки