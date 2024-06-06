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    • Товарищеские матчи. Победы Франции, Испании, Бельгии, хет-трик Холанда и другие результаты

    Товарищеские матчи. Победы Франции, Испании, Бельгии, хет-трик Холанда и другие результаты

    В среду, 5 июня, состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных.

    Крупные победы одержали Словакия, Норвегия, Франция и Испания. Эрлинг Холанд во встрече с Косово сделал хет-трик. Скромнее выиграли Бельгия и Дания.

    Товарищеские матчи

    Словакия – Сан-Марино – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Риго, 8; 2:0 – Суслов, 10; 3:0 – Гараслин, 36; 4:0 – Стрелец, 58.

    Норвегия – Косово – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 15; 2:0 – Холанд, 70; 3:0 – Холанд, 75.

    Дания – Швеция – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хейбьерг, 2; 1:1 – Исак, 9; 2:1 – Эриксен, 86.

    Бельгия – Черногория – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Де Брюйне, 44; 2:0 – Троссард (с пенальти), 90+3.

    Франция – Люксембург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коло Муани, 43; 2:0 – Клосс, 70; 3:0 – Мбаппе, 85.

    Испания – Андорра – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 24; 2:0 – Оярсабаль, 53; 3:0 – Оярсабаль, 66; 4:0 – Оярсабаль, 73; 5:0 – Ферран, 81.

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    Источник: «Бомбардир»

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