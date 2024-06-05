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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия - Сан-Марино
Словакия - Сан-Марино: обзор матча 05 июня 2024
Словакия
05.06.2024, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Сан-Марино
8'
Т. Риго
10'
Т. Суслов
36'
Л. Гараслин
58'
Д. Стрелец
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Словакия - Сан-Марино
87'
Желтая карточка
М. Палацци
85'
Замена
М. Палацци
️️️️
Н. Нанни
Замена
Д. Дуриш
️️️️
Н. Гьембер
77'
Замена
Д. Холлы
️️️️
Т. Риго
68'
62'
Замена
С. Панкотти
️️️️
Ф. Берарди
62'
Замена
М. Муларони
️️️️
Э. Голинуччи
62'
Замена
М. Баттистини
️️️️
А. Голинуччи
Замена
Л. Тупта
️️️️
Т. Суслов
60'
Замена
Р. Полиевка
️️️️
Д. Стрелец
59'
ГОЛ! 4:0!
Д. Стрелец
Пас отдал
В. Де Марко
58'
Замена
А. Оберт
️️️️
П. Пекарик
46'
ГОЛ! 3:0!
Л. Гараслин
36'
25'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
Ф. Фаббри
ГОЛ! 2:0!
Т. Суслов
Пас отдал
Д. Стрелец
10'
ГОЛ! 1:0!
Т. Риго
Пас отдал
Н. Гьембер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
19
Томас Риго
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Сан-Марино
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
13
Лео Сауэр
ЛВ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
11
Любомир Тупта
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
16
Якуб Кадак
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
25
Доминик Холлы
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
25
Себастьян Коса
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
4-3-1-2
12
Родак
15
Де Марко
6
Гьембер
14
Шкриньяр
2
Пекарик
19
Риго
13
Грошовски
10
Бенеш
17
Гараслин
15
Стрелец
10
Суслов
4-1-3
6
Росси
4
Фаббри
5
Чеволи
12
Този
17
Голинуччи
9
Нанни
10
Берарди
8
Голинуччи
2
Пекарик
21
Оберт
21
Оберт
2
Пекарик
19
Риго
25
Холлы
25
Холлы
19
Риго
15
Стрелец
10
Полиевка
10
Полиевка
15
Стрелец
10
Суслов
11
Тупта
11
Тупта
10
Суслов
6
Гьембер
20
Дуриш
20
Дуриш
6
Гьембер
9
Нанни
3
Палацци
3
Палацци
9
Нанни
4
Фаббри
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
4
Фаббри
10
Берарди
19
Панкотти
19
Панкотти
10
Берарди
8
Голинуччи
22
Муларони
22
Муларони
8
Голинуччи
17
Голинуччи
23
Баттистини
23
Баттистини
17
Голинуччи
Остались в запасе
Словакия
Сан-Марино
23
Генрих Раваш
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Якуб Кадак
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
13
Лео Сауэр
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
25
Себастьян Коса
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
13
Маттео Цаволи
ВР
5
Симоне Франциози
ПЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Якуб Кадак
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
13
Лео Сауэр
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
25
Себастьян Коса
ЦФ
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
5
Симоне Франциози
ПЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Словакия - Сан-Марино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Винер-Нойштадт
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