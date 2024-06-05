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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Андорра
Испания - Андорра: обзор матча 05 июня 2024
Испания
05.06.2024, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Андорра
24'
А. Перес
53'
М. Оярсабаль
66'
М. Оярсабаль
73'
М. Оярсабаль
81'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Испания - Андорра
84'
Замена
М. Виейра
️️️️
Д. Гиллен
ГОЛ! 5:0!
Ф. Торрес
81'
ГОЛ! 4:0!
М. Оярсабаль
73'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гарсия
67'
ГОЛ! 3:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Ф. Торрес
66'
61'
Замена
Х. Гомес
️️️️
И. Альварес
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Перес
53'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
А. Гримальдо
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
М. Льоренте
46'
46'
Замена
️️️️
М. Валес
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
46'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
П. Кубарси
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
П. Кубарси
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
5
Маркос Льоренте
ЦП
20
Педри
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
(К)
ЦФ
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Эрик Валес
(К)
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Испания
23
Унаи Симон
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Андорра
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
18
Ot Remolins Planes
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
3-3-2-2
1
Райя
3
Гримальдо
5
Кубарси
4
Вивиан
5
Льоренте
20
Педри
20
Гарсия
15
Баэна
7
Торрес
9
Перес
7
Мората
3-2-3-1
12
Альварес
19
Гиллен
18
Рубио
5
Льовера
22
Оливера
4
Гарсия
8
Валес
21
Гарсия
17
Сервос
9
Куку
3
Гримальдо
22
Кукурелья
22
Кукурелья
3
Гримальдо
5
Кубарси
3
Ле Норман
3
Ле Норман
5
Кубарси
5
Льоренте
22
Навас
22
Навас
5
Льоренте
20
Гарсия
18
Субименди
18
Субименди
20
Гарсия
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
12
Альварес
1
Хосеп Гомес
1
Хосеп Гомес
12
Альварес
19
Гиллен
8
Виейра
8
Виейра
19
Гиллен
3
Валес
3
Валес
Остались в запасе
Испания
Андорра
23
Унаи Симон
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Хиско
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
18
Ot Remolins Planes
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
18
Ot Remolins Planes
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Испания - Андорра
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
84
16
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
5
Офсайды
3
2
Количество передач
765
148
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
56
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
19
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Estadio Nuevo Vivero, Badajoz
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