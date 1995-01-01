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Иан Оливера
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19:35
Каннаваро покинул «Удинезе», несмотря на выполнение задачи
18:26
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В «Динамо» определили лучший гол сезона
1
18:06
Радимов назвал обладателя звания «Балласт года» по итогам сезона РПЛ
11
17:58
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2026
4
17:40
Бартона будут судить за разбитый нос жены
1
17:29
Леманн сомневается, что Артета подходит «Арсеналу»
17:16
Топ-10 атакующих игроков мира по версии ESPN
17:04
Сабо раскрыл слабое место в игре Мудрика
16:54
Наказанная за договорные матчи «Чайка» вернулась в Первую лигу
8
16:44
Радимов назвал лучшего тренера в карьере
1
16:32
Букмекеры назвали фаворита следующего сезона Лиги чемпионов
1
16:24
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Готов номер Мбаппе на базе «Реала»
16:13
Реакция «ПСЖ» на запрет Сафонову покидать Россию
8
16:05
Видео
55 тысяч человек встретили возвращение экс-игрока «Динамо» в Бразилию
2
15:50
Казахстанские болельщики возмущены зарплатой Черчесова в сборной
6
15:43
Непомнящий дал совет РФС, как поступить с Карпиным
3
15:25
Обляков рассказал, как попрощался с уволенным из ЦСКА Федотовым
2
15:20
Сычев ответил, почему футбол сложнее хоккея
4
14:46
Тюкавин: «Сборная России прибавляет с каждым матчем»
1
14:34
В Госдуме назвали предательством трансфер Сафонова в «ПСЖ»
30
14:24
Подробности переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе
15
14:16
Вахания: «За Карпина хочется биться»
4
14:06
В Казахстане прокомментировали поражение сборной в первом матче после назначения Черчесова
5
13:50
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Модрич сделал трогательное фото с Моуринью
13:42
Итоговая заявка Германии на Евро-2024
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13:30
Опубликованы зарплаты игроков «Торпедо» в прошлом сезоне
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13:21
Кафанов оценил дебют Максименко за сборную России
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13:14
Жевнов объяснил, почему в сборной России только один игрок «Зенита»
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Иан Оливера
Иан Оливера
#4 | Защитник
Имя
Иан
Фамилия
Оливера
Состав
Без клуба
Родной город
Андорра-ла-Велья
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
5 октября 2004 (19 лет)
Рост
189
Статистика
Россия
Казахстан
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