Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024

УЕФА провел жеребьевку матчей плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
12 сборных разделены на три пути по четыре команды, в каждом из них будет разыграно по одной путeвке в финальную часть турнира.
Путь A
Польша – Эстония
Уэльс – Финляндия
В финале хозяином будет победитель матча Уэльс – Финляндия.
Путь B
Израиль – Исландия
Босния и Герцеговина – Украина
В финале хозяином будет победитель матча Босния и Герцеговина –Украина.
Путь C
Грузия – Люксембург
Греция – Казахстан
В финале хозяином будет победитель матча Грузия – Люксембург.
- Все матчи 1/2 финала пройдут 21 марта 2024 года, а финалы – 26 марта.
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?
Источник: Официальный сайт УЕФА