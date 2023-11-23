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    Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024

    УЕФА провел жеребьевку матчей плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

    12 сборных разделены на три пути по четыре команды, в каждом из них будет разыграно по одной путeвке в финальную часть турнира.

    Путь A

    Польша – Эстония

    Уэльс – Финляндия

    В финале хозяином будет победитель матча Уэльс – Финляндия.

    Путь B

    Израиль – Исландия

    Босния и Герцеговина Украина

    В финале хозяином будет победитель матча Босния и Герцеговина –Украина.

    Путь C

    Грузия – Люксембург

    Греция – Казахстан

    В финале хозяином будет победитель матча Грузия – Люксембург.

    • Все матчи 1/2 финала пройдут 21 марта 2024 года, а финалы – 26 марта.
    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

    Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3830

      FRZZ 25 минут назад

      Я думаю, Польша, Украина и Греция.

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      Рейтинг: +613

      Romeo 123 1 час назад

      Ну выйдет Люксембург или Эстония а дальше что , поставщики очков

      0
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      Рейтинг: +2605

      Чермындыр 2 часа назад

      У Люксембурга все шансы на выход. Будет интересно посмотреть на них на Евро

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