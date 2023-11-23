Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024

УЕФА провел жеребьевку матчей плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

12 сборных разделены на три пути по четыре команды, в каждом из них будет разыграно по одной путeвке в финальную часть турнира.

Путь A

Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия

В финале хозяином будет победитель матча Уэльс – Финляндия.

Путь B

Израиль – Исландия

Босния и Герцеговина – Украина

В финале хозяином будет победитель матча Босния и Герцеговина –Украина.

Путь C

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

В финале хозяином будет победитель матча Грузия – Люксембург.

Все матчи 1/2 финала пройдут 21 марта 2024 года, а финалы – 26 марта.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

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