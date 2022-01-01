Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига наций
Команды
Люксембург
Состав
Состав сборной Люксембурга по футболу
Лига наций
Стадион:
Стад де Люксембург
Сайт:
http://www.flf.lu
Тренер:
Люк Хольц
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
6
T.
Люксембург
Пол
-
22
E.
Люксембург
Пол
-
4
D.
Люксембург
Пол
-
1
T.
Боруссия М
Вра
-
2
Корац С.
Верона
Защ
24
€ 1.3 млн
13
Карлсон Д.
Санкт-Пельтен
Защ
28
€ 0.3 млн
17
Пинту М.
ЦСКА София
Защ
33
€ 0.35 млн
8
Мартинс К.
Спартак
Пол
29
€ 3.5 млн
18
Янс Л.
Беверен
Пол
34
€ 0.25 млн
6
T.
Люксембург
Пол
-
22
E.
Люксембург
Пол
-
10
Синани Д.
Сампдория
Пол
29
€ 3 млн
15
Тиль В.
Вальдхоф Мангейм
Пол
26
€ 0.35 млн
7
Дардари А.
Рот-Вайсс
Нап
21
€ 0.8 млн
12
Фокс Л.
Женесс
Вра
25
€ 0.125 млн
23
Кипс Т.
Эрцгебирге
Вра
25
€ 0.1 млн
3
Махмутович Э.
НАК Бреда
Защ
29
€ 0.25 млн
5
Селимович В.
Иберия 1999
Защ
29
€ 0.3 млн
14
Вейга Э.
Атерт Биссен
Пол
29
€ 0.175 млн
16
M.
Фортуна
Пол
-
20
H.
Метц
Пол
-
21
Тилль С.
Дифферданж
Пол
32
€ 0.15 млн
9
Курчи А.
Майнц
Нап
24
€ 0.3 млн
11
Муратович Э.
Дюделанж
Нап
29
€ 0.3 млн
4
Бонерт Ф.
Ганза
Нап
28
€ 0.4 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 13, нападающих: 4
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
5
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
6
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+