Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Люксембурга по футболу - Таблица

Лига наций
Стадион:
Стад де Люксембург
Сайт:
http://www.flf.lu
Тренер:
Люк Хольц
Состав Статистика Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A1
1
Португалия
2
Хорватия
3
Шотландия
4
Польша
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
5
8
14
6
2
2
2
8
8
0
8
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
1
1
4
9
16
-7
4
Группа A2
1
Италия
2
Франция
3
Бельгия
4
Израиль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
8
5
13
6
4
1
1
12
6
6
13
6
1
1
4
6
9
-3
4
6
1
1
4
5
13
-8
4
Группа A3
1
Германия
2
Нидерланды
3
Венгрия
4
Босния и Герцеговина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
18
4
14
14
6
2
3
1
13
7
6
9
6
1
3
2
4
11
-7
6
6
0
2
4
4
17
-13
2
Группа A4
1
Испания
2
Дания
3
Сербия
4
Швейцария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
13
4
9
16
6
2
2
2
7
5
2
8
6
1
3
2
3
6
-3
6
6
0
2
4
6
14
-8
2
Группа B1
1
Чехия
2
Украина
3
Албания
4
Грузия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
8
1
11
6
2
2
2
8
8
0
8
6
2
1
3
4
6
-2
7
6
2
1
3
7
6
1
7
Группа B2
1
Англия
2
Греция
3
Ирландия
4
Финляндия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
3
13
15
6
5
0
1
11
4
7
15
6
2
0
4
3
12
-9
6
6
0
0
6
2
13
-11
0
Группа B3
1
Норвегия
2
Австрия
3
Словения
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
7
8
13
6
3
2
1
14
5
9
11
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
0
1
5
0
15
-15
1
Группа B4
1
Уэльс
2
Турция
3
Исландия
4
Черногория
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
3
2
1
9
6
3
11
6
2
1
3
10
13
-3
7
6
1
0
5
4
9
-5
3
Группа C1
1
Швеция
2
Словакия
3
Эстония
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
19
4
15
16
6
4
1
1
10
5
5
13
6
1
1
4
3
9
-6
4
6
0
1
5
3
17
-14
1
Группа C2
1
Румыния
2
Косово
3
Кипр
4
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
18
3
15
18
6
4
0
2
10
7
3
12
6
2
0
4
4
15
-11
6
6
0
0
6
4
11
-7
0
Группа C3
1
Северная Ирландия
2
Болгария
3
Беларусь
4
Люксембург
5
Северная Македония
6
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
3
8
11
6
2
3
1
3
6
-3
9
6
1
4
1
3
4
-1
7
6
0
3
3
3
7
-4
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа C4
1
Северная Македония
2
Армения
3
Фарерские острова
4
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
1
8
13
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
1
3
2
5
6
-1
6
5
1
1
3
4
10
-6
4
Группа D1
1
Сан-Марино
2
Гибралтар
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
3
0
4
3
1
6
4
0
2
2
3
6
-3
2
Группа D2
1
Молдавия
2
Мальта
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
5
1
4
9
4
2
1
1
2
2
0
7
4
0
1
3
0
4
-4
1
Команда
1
Португалия
2
Хорватия
3
Шотландия
4
Польша
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
5
8
-3
1
Группа 1
1
Италия
2
Франция
3
Бельгия
4
Израиль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
Группа 2
1
Германия
2
Нидерланды
3
Венгрия
4
Босния и Герцеговина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
0
13
9
3
2
1
0
11
4
7
7
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 3
1
Испания
2
Дания
3
Сербия
4
Швейцария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
2
0
2
5
3
0
2
1
4
7
-3
2
Группа 4
1
Чехия
2
Украина
3
Грузия
4
Албания
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 5
1
Англия
2
Греция
3
Ирландия
4
Финляндия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
2
6
6
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 6
1
Норвегия
2
Австрия
3
Словения
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
2
1
0
10
2
8
7
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
0
3
-3
1
Группа 7
1
Турция
2
Уэльс
3
Исландия
4
Черногория
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 8
1
Швеция
2
Словакия
3
Эстония
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 9
1
Румыния
2
Косово
3
Кипр
4
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
2
5
-3
0
Группа 10
1
Северная Ирландия
2
Болгария
3
Беларусь
4
Северная Македония
5
Люксембург
6
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
3
0
1
1
0
3
1
1
0
0
1
0
1
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 11
1
Северная Македония
2
Армения
3
Латвия
4
Фарерские острова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
0
3
6
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
3
0
4
4
0
3
Группа 12
1
Гибралтар
2
Сан-Марино
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
1
1
1
3
-2
1
Группа 13
1
Молдавия
2
Мальта
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
1
0
1
0
1
4
2
0
0
2
0
2
-2
0
Команда
1
Португалия
2
Польша
3
Шотландия
4
Хорватия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 1
1
Италия
2
Франция
3
Бельгия
4
Израиль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
3
0
0
9
3
6
9
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
Группа 2
1
Германия
2
Венгрия
3
Нидерланды
4
Босния и Герцеговина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
2
9
-7
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
12
-10
1
Группа 3
1
Испания
2
Дания
3
Сербия
4
Швейцария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 4
1
Албания
2
Украина
3
Грузия
4
Чехия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
2
1
2
5
-3
2
Группа 5
1
Англия
2
Греция
3
Ирландия
4
Финляндия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
0
6
-6
0
Группа 6
1
Австрия
2
Норвегия
3
Словения
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
0
0
3
0
12
-12
0
Группа 7
1
Уэльс
2
Турция
3
Исландия
4
Черногория
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
0
3
0
4
-4
0
Группа 8
1
Швеция
2
Словакия
3
Эстония
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
0
3
1
11
-10
0
Группа 9
1
Румыния
2
Косово
3
Кипр
4
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 10
1
Беларусь
2
Болгария
3
Люксембург
4
Северная Ирландия
5
Латвия
6
Северная Македония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
1
5
-4
4
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
1
0
0
1
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 11
1
Северная Македония
2
Армения
3
Фарерские острова
4
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
1
2
-1
3
2
0
1
1
2
5
-3
1
Группа 12
1
Сан-Марино
2
Гибралтар
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
2
1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
Группа 13
1
Мальта
2
Молдавия
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
1
1
0
2
-2
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
5
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
6
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+