Лига наций. Разгромная победа Испании, Португалия потеряла очки, Беларусь не смогла обыграть Люксембург

Завершились еще несколько матчей 4-го тура Лиги наций.

Польша и Хорватия забили шесть голов на двоих, но сильнейшего не выявили – ничья 3:3.

Шотландия дома отобрала очки у Португалии – 0:0.

Испания на своем поле крупно выиграла у Сербии – 3:0.

Беларусь упустила победу над Люксембургом – 1:1.

Лига наций. Групповой этап. 4-й тур

Польша – Хорватия – 3:3 (2:3)

Голы: 1:0 – Зелински, 5; 1:1 – Соса, 19; 1:2 – Сучич, 24; 1:3 – Батурина, 26; 2:3 – Залевски, 45; 3:3 – Шиманьски, 68.

Удаление: нет – Ливакович, 76.

Шотландия – Португалия – 0:0

Испания – Сербия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ляпорт, 5; 2:0 – Мората, 65; 3:0 – Баэна, 77.

Удаление: нет – Павлович, 76.

Незабитый пенальти: Мората, 54 – нет.

Беларусь – Люксембург – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Политевич, 54; 1:1 – Родригес (с пенальти), 78.

Незабитый пенальти: Громыко, 11 – нет.

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