Лига наций. Разгромная победа Испании, Португалия потеряла очки, Беларусь не смогла обыграть Люксембург

Завершились еще несколько матчей 4-го тура Лиги наций.
Польша и Хорватия забили шесть голов на двоих, но сильнейшего не выявили – ничья 3:3.
Шотландия дома отобрала очки у Португалии – 0:0.
Испания на своем поле крупно выиграла у Сербии – 3:0.
Беларусь упустила победу над Люксембургом – 1:1.
Лига наций. Групповой этап. 4-й тур
Голы: 1:0 – Зелински, 5; 1:1 – Соса, 19; 1:2 – Сучич, 24; 1:3 – Батурина, 26; 2:3 – Залевски, 45; 3:3 – Шиманьски, 68.
Удаление: нет – Ливакович, 76.
Голы: 1:0 – Ляпорт, 5; 2:0 – Мората, 65; 3:0 – Баэна, 77.
Удаление: нет – Павлович, 76.
Незабитый пенальти: Мората, 54 – нет.
Беларусь – Люксембург – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Политевич, 54; 1:1 – Родригес (с пенальти), 78.
Незабитый пенальти: Громыко, 11 – нет.