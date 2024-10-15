Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Португалия
Шотландия - Португалия: обзор матча 15 октября 2024
Шотландия
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Португалия
Замена
Н. Девлин
️️️️
Э. Ролстон
88'
88'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ж. Канселу
88'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Витинья
83'
Желтая карточка
Р. Диаш
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Адамс
83'
Замена
Р. Галд
️️️️
Р. Кристи
67'
Замена
Л. Морган
️️️️
Б. Доук
67'
61'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Палинья
61'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Консейсау
61'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Жота
50'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Желтая карточка
С. Мактоминей
27'
18'
Желтая карточка
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К)
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Бен Доук
ПВ
10
Че Адамс
ЦФ
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Шотландия
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
18
Льюис Морган
ЦП
14
Коннор Бэррон
ЦП
24
Энди Ирвинг
ЦП
20
Райан Галд
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
15
Жоау Невеш
АП
16
Отавио
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
1
Рикардо Велью
ЦФ
4-3-2-1
21
Гордон
3
Робертсон
15
Суттар
5
Хэнли
22
Ролстон
8
Гилмор
23
МакЛин
4
Мактоминей
11
Кристи
17
Доук
10
Адамс
4-1-1-3-1
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
4
Силва
19
Мендеш
6
Палинья
23
Витинья
14
Консейсау
8
Фернандеш
21
Жота
7
Роналду
22
Ролстон
22
Девлин
22
Девлин
22
Ролстон
17
Доук
18
Морган
18
Морган
17
Доук
11
Кристи
20
Галд
20
Галд
11
Кристи
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
14
Консейсау
10
Силва
10
Силва
14
Консейсау
21
Жота
7
Леау
7
Леау
21
Жота
23
Витинья
10
Феликс
10
Феликс
23
Витинья
Остались в запасе
Шотландия
Португалия
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
24
Энди Ирвинг
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
12
Руй Силва
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
15
Жоау Невеш
АП
16
Отавио
АП
16
Тринкау
ЦФ
1
Рикардо Велью
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
24
Энди Ирвинг
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
15
Жоау Невеш
АП
16
Отавио
АП
16
Тринкау
ЦФ
1
Рикардо Велью
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Шотландия - Португалия
1
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
19
Офсайды
0
1
Количество передач
316
715
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Хэмпден Парк
Новости команд
Все
Шотландия
Португалия
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
25 ноября
1
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Гвардиола – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Это не должно закончиться так плохо»
25 ноября
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
20 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
25 ноября
1
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Гвардиола – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Это не должно закончиться так плохо»
25 ноября
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+