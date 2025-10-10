Отбор ЧМ-2026. Германия и Франция разгромили Люксембург (4:0) и Азербайджан (3:0)

Франция в матче отбора ЧМ-2026 победила дома Азербайджан. В двух голах поучаствовал Килиан Мбаппе.
Французы лидируют в группе. Азербайджан замыкает квартет.
В другой встрече Германия разгромила Люксембург. Дубль у Йозуа Киммиха. У Люксембурга на 20-й минуте был удален Дирк Карлсон.
Германия лидирует в группе. У Люксембурга ноль очков после трех сыгранных матчей.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа A. 7 тур
Германия - Люксембург - 4:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Раум, 12; 2:0 - Й. Киммих, 21 (с пенальти); 3:0 - С. Гнабри, 48; 4:0 - Й. Киммих, 50.
Удаления: нет - Д. Карлсон, 20.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 7 тур
Франция - Азербайджан - 3:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 45+2; 2:0 - А. Рабьо, 69; 3:0 - Ф. Товен, 84.
Источник: «Бомбардир»