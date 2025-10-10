Отбор ЧМ-2026. Германия и Франция разгромили Люксембург (4:0) и Азербайджан (3:0)

Франция в матче отбора ЧМ-2026 победила дома Азербайджан. В двух голах поучаствовал Килиан Мбаппе.

Французы лидируют в группе. Азербайджан замыкает квартет.

В другой встрече Германия разгромила Люксембург. Дубль у Йозуа Киммиха. У Люксембурга на 20-й минуте был удален Дирк Карлсон.

Германия лидирует в группе. У Люксембурга ноль очков после трех сыгранных матчей.