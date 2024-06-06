Мбаппе посвятил гол умершему дяде

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поучаствовал во всех трех голах в ворота Люксембурга (3:0).

Он забил сам и дважды ассистировал партнерам в товарищеском матче.

Отличившись на 85-й минуте, Мбаппе поднял футболку и показал специальную майку с фотографией своего дяди Алекса и надписью «Покойся с миром, дядя».

О смерти дяди Мбаппе стало известно 2 июня.

«Покойся с миром. Трудно найти слова, чтобы сказать, как преждевременно ты покинул нас и как тебя будет не хватать. Без тебя жизнь не будет прежней. О твоей семье позаботятся, можешь быть уверен. Пусть Бог откроет для тебя двери рая», – написал тогда футболист в соцсетях.

Фото: IMAGO / Global Look Press, кадр из трансляции