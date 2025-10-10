Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Германия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Германия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

10 октября 2025, 20:35
Германия
10.10.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
4 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Люксембург
12' Д. Раум 21' Й. Киммих (П) 48' С. Гнабри 50' Й. Киммих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Александар Павлович
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Сеид Корац
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
7
Айман Дардари
ЛВ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
(К) ЦП
6
Томас Морейра
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Боте Баку
ПЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Люксембург
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
9
K. Avdusinovic
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бауманн
22
Раум
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
8
Горецка
19
Адейеми
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
3-1-4-1-1
1
Морис
3
Махмутович
2
Корац
13
Карлсон
8
Мартинс
6
Морейра
19
Олесен
16
Баррейро
18
Янс
7
Дардари
4
Бонерт
22
Раум
18
Браун
18
Браун
22
Раум
15
Шлоттербек
3
Антон
3
Антон
15
Шлоттербек
11
Вольтемаде
16
Баку
16
Баку
11
Вольтемаде
20
Гнабри
14
Байер
14
Байер
20
Гнабри
19
Адейеми
10
Буркардт
10
Буркардт
19
Адейеми
7
Дардари
5
Селимович
5
Селимович
7
Дардари
19
Олесен
2
Дзогович
2
Дзогович
19
Олесен
4
Бонерт
14
Вейга
14
Вейга
4
Бонерт
6
Морейра
21
Тилль
21
Тилль
6
Морейра
8
Мартинс
21
Тилль
21
Тилль
8
Мартинс
Остались в запасе
Германия
Люксембург
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
Остались в запасе
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Германия - Люксембург
1
1
Всего ударов по воротам
31
1
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
85
15
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
5
Офсайды
2
0
Количество передач
810
153
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
56
Удары мимо ворот
17
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.35
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Люксембурга, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Люксембург

Германия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Люксембург Германия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+