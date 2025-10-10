10.10.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
3-2-1-3-1
1
Бауманн
22
Раум
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
8
Горецка
19
Адейеми
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
3-1-4-1-1
1
Морис
3
Махмутович
2
Корац
13
Карлсон
8
Мартинс
6
Морейра
19
Олесен
16
Баррейро
18
Янс
7
Дардари
4
Бонерт
22
Раум
18
Браун
18
Браун
22
Раум
15
Шлоттербек
3
Антон
3
Антон
15
Шлоттербек
11
Вольтемаде
16
Баку
16
Баку
11
Вольтемаде
20
Гнабри
14
Байер
14
Байер
20
Гнабри
19
Адейеми
10
Буркардт
10
Буркардт
19
Адейеми
7
Дардари
5
Селимович
5
Селимович
7
Дардари
19
Олесен
2
Дзогович
2
Дзогович
19
Олесен
4
Бонерт
14
Вейга
14
Вейга
4
Бонерт
6
Морейра
21
Тилль
21
Тилль
6
Морейра
8
Мартинс
21
Тилль
21
Тилль
8
Мартинс
Остались в запасе
Германия
Люксембург
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
Остались в запасе
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Германия - Люксембург
1
1
Всего ударов по воротам
31
1
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
85
15
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
5
Офсайды
2
0
Количество передач
810
153
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
56
Удары мимо ворот
17
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.35
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Люксембурга, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Люксембург
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»