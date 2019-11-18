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  • Коноплянка: «Как бы сборная Украины сейчас хорошо ни играла, Ракицкого все равно не хватает»

Коноплянка: «Как бы сборная Украины сейчас хорошо ни играла, Ракицкого все равно не хватает»

18 ноября 2019, 21:29
5

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка высказался по поводу завершения карьеры в национальной команде защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Без Ракицкого сборная что-то потеряла? Конечно! Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает. Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек», – сказал Коноплянка.

  • В январе этого года Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» за 10 миллионов евро.
  • После трансфера в российский клуб футболиста перестали вызывать в сборную Украины.
  • 6 ноября 30-летний центрбек объявил о прекращении выступлений за национальную команду.

Коноплянка: «Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты»

Источник: «Динамо Киев от Шурика»
Украина. Премьер-лига Шахтер Украина Зенит Коноплянка Евгений Ракицкий Ярослав
Комментарии (5)
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Retiremen_VMF
1574105011
Зато как нас...ли России то!!! И свободны ведь полностью...
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Давид59
1574106493
А это и не секрет. Шевченко просто струсил. Решили наказать Ярослава, а наказали сборную
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Olymp2
1574107041
Ракицкого объявить украинским диссидентом, и поэтому добиться разрешения играть за Россию, раз он на Украине стал типа персоны нон-грата
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Масоха
1574108340
Сраные политикосы.
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dzhamatutdin
1574118596
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