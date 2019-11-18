Коноплянка: «Как бы сборная Украины сейчас хорошо ни играла, Ракицкого все равно не хватает»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка высказался по поводу завершения карьеры в национальной команде защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Без Ракицкого сборная что-то потеряла? Конечно! Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает. Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек», – сказал Коноплянка.

В январе этого года Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» за 10 миллионов евро.

После трансфера в российский клуб футболиста перестали вызывать в сборную Украины.

6 ноября 30-летний центрбек объявил о прекращении выступлений за национальную команду.

Коноплянка: «Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты»