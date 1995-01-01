Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

Огромная заслуга Ракицкого в первом забитом мяче его на вираже сделали как стоячего.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий принял решение об уходе из сборной Украины.
«Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020. Желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины.
Я ждал вызова в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?
Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.
Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, вы заряжали быть ещe сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!» – написал Ракицкий в своeм инстаграме.
- Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.
- После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.