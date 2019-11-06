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Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

6 ноября 2019, 11:25
62

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий принял решение об уходе из сборной Украины.

«Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020. Желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины.

Я ждал вызова в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, вы заряжали быть ещe сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!» – написал Ракицкий в своeм инстаграме.

  • Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.
  • После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.

Источник: инстаграм Ярослава Ракицкого
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Украина Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (62)
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ufos73
1573028927
Уйти можно от туда, где находишься, от туда, где не находишься, уйти нельзя ))))
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david17
1573029305
да хохлы и без тебя норм играют вроде)
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bset
1573029662
За Россию бы заявить... Было бы крутым игроком у нас с таким дальним пасом. Обидно, что по политическим причинам лишился места в сборной, явно этого не заслужил.
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ЛВДУЗ
1573031670
Вы когда про сборную России пишете вы серьёзно? Футбольные спецы, вы вообще в курсе, что он заигран за другую сборную и это невозможно? И ещё... Заголовок тоже не отражает сути вопроса. Не Ракицкий закончил выступать за сборную, а тупо его туда перестали вызывать.
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nominum
1573031932
Интересно, что бы РФС сказал Черчесову, если бы у нас какой-нибудь гипотетический Дзюба играл за Шахтёр или Динамо Киев. Думаю, что и ему бы дали указание не брать.
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ruded
1573032368
почетного жителя Петербурга видать получил..
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paracetamol
1573033055
Правильно сделал. Нахр нужна нацистская майданная власть пропиндосников, тряпка, которой они пол в сортире вытирают.
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Sosnart
1573038647
Слава Украине?? =))
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yaran56
1573039767
А во время вов он тоже согласился бы играть в в одной из команд рейха?
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American-Patriot
1573049208
Иуда.
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