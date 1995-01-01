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    Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий принял решение об уходе из сборной Украины.

    «Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020. Желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины.

    Я ждал вызова в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

    Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

    Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, вы заряжали быть ещe сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!» – написал Ракицкий в своeм инстаграме.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.
    • После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.

    Источник: инстаграм Ярослава Ракицкого

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии52
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      Рейтинг: +7595

      silver29 6 минут назад

      Огромная заслуга Ракицкого в первом забитом мяче его на вираже сделали как стоячего.

      1
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      Рейтинг: +7700

      parevg 17 минут назад

      Логично, все равно не вызовут, он же у оккупантов играет.

      0
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      Рейтинг: +3720

      nik55 38 минут назад

      сам не принял а сказали

      0
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      Рейтинг: +4033

      paracetamol 47 минут назад

      Правильно сделал. Нахр нужна нацистская майданная власть пропиндосников, тряпка, которой они пол в сортире вытирают.

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      Рейтинг: +7595

      silver29 > paracetamol 40 секунд назад

      Тебе дурашке объяснили спорт вне политики !!! Ты наверное и Черчесова выдающимся тренером считаешь если он в Украине не играл, хотя он Шевченко в стельки бутсов не годится.

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      Рейтинг: +1130

      овертайм 53 минуты назад

      а его туда вызывали?))

      0
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      Рейтинг: +785

      ruded 58 минут назад

      почетного жителя Петербурга видать получил..

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      Рейтинг: +67

      nominum 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Интересно, что бы РФС сказал Черчесову, если бы у нас какой-нибудь гипотетический Дзюба играл за Шахтёр или Динамо Киев. Думаю, что и ему бы дали указание не брать.

      -4
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      Рейтинг: +4033

      paracetamol > nominum 46 минут назад

      Нашим Усрина и нахр не нужна!

      2
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      Рейтинг: +1888

      absent32 1 час назад

      теперь интересно что скажут в федерации футбола украины и шевченко в частности

      0
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      Рейтинг: +27

      ЛВДУЗ 1 час назад

      Вы когда про сборную России пишете вы серьёзно? Футбольные спецы, вы вообще в курсе, что он заигран за другую сборную и это невозможно? И ещё... Заголовок тоже не отражает сути вопроса. Не Ракицкий закончил выступать за сборную, а тупо его туда перестали вызывать.

      1
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      Рейтинг: -13

      tare48 1 час назад

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - khl-insider.com

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