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    Коноплянка: «Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты»

    Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об игре в «Шальке-04» под руководством Доменико Тедеско.

    «Тедеско – хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке» у него присутствовала некая закрепощенность.

    Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент.

    Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее», — цитирует Коноплянку Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник «Футбол».

    • После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
    • Под руководством Тедеско команда провела пять матчей во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

    Источник: Dynamo.kiev.ua

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6647

      батог 6 минут назад

      Все течет, все меняется !

      0
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      Рейтинг: +106

      david17 56 минут назад

      Из 4 встреч - 3 победы 1 ничья и 1 поражение? По моему это 5 встреч , если я считать не разучился

      3
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      Рейтинг: +21727

      gol_kak_sokol > david17 27 минут назад

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