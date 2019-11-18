Коноплянка: «Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об игре в «Шальке-04» под руководством Доменико Тедеско.
«Тедеско – хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке» у него присутствовала некая закрепощенность.
Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент.
Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее», — цитирует Коноплянку Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник «Футбол».
- После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
- Под руководством Тедеско команда провела пять матчей во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
Источник: Dynamo.kiev.ua