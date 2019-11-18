Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коноплянка: «Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты»

Коноплянка: «Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты»

18 ноября 2019, 18:50
6

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об игре в «Шальке-04» под руководством Доменико Тедеско.

«Тедеско – хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке» у него присутствовала некая закрепощенность.

Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент.

Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее», — цитирует Коноплянку Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник «Футбол».

  • После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
  • Под руководством Тедеско команда провела пять матчей во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
  • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

Источник: Dynamo.kiev.ua
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Шальке-04 Шахтер Коноплянка Евгений Тедеско Доменико
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
david17
1574093669
Из 4 встреч - 3 победы 1 ничья и 1 поражение? По моему это 5 встреч , если я считать не разучился
Ответить
батог
1574096679
Все течет, все меняется !
Ответить
vka1970
1574099666
Если Теду доброжелатели и недоброжелатели мешать не будут, всё у него получится. Не так страшны недоброжелатели как те кто протягивает руку с улыбкой на лице, а второй рукой за спиной фигу держит.
Ответить
Plyash
1574110363
Ну кто ты есть,Конопля,сиди уже не вякай,разбирайся со своей Украиной лучше. Человек работает,как считает нужным и нечего обсуждать его действия за его спиной.Время всё рассудит.
Ответить
dzhamatutdin
1574118623
Наконец-то наши ученые РНКА с институтом диетологии РАМН разработали препарат стимулирующий естественную потерю веса, без химии и диет.Они просто научились ускорять метаболизм и выводить внутренний и подкожный жир. Испробовал на себе лично и результатом доволен, вот подробно все описано -========--- http://orbita.2sms.ru
Ответить
Диктор
1574130539
Осторожность еще никому не повредила.Главное результат.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+