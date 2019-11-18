Коноплянка: «Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об игре в «Шальке-04» под руководством Доменико Тедеско.

«Тедеско – хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке» у него присутствовала некая закрепощенность.

Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент.

Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее», — цитирует Коноплянку Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник «Футбол».