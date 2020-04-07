Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Коноплянка: «Я был одной ногой в «Ливерпуле»

    Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что мог оказаться в «Ливерпуле». До донецкой команды футболист выступал в Испании и Германии.

    «Болею за Александра Зинченко. Когда его не было в «Манчестер Сити», то, конечно, я поддерживал «Ливерпуль». Когда я был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал еще сильнее болеть за «красных». Они человечны. Боролись за то, чтобы мой трансфер в «Ливерпуль» состоялся.

    Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала», – приводит слова Коноплянки Sport.ua со ссылкой на инстаграм-эфир Украинской ассоциации футбола.

    • Больше всего матчей по ходу карьеру Коноплянка провел за «Днепр» (2006-2015 годы).
    • Он брал Лигу Европы с «Севильей».
    • С 2010 года Коноплянка выступает за сборную Украины.

    Источник: Sport.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2020 23:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75984
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru