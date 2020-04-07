Коноплянка: «Я был одной ногой в «Ливерпуле»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что мог оказаться в «Ливерпуле». До донецкой команды футболист выступал в Испании и Германии.

«Болею за Александра Зинченко. Когда его не было в «Манчестер Сити», то, конечно, я поддерживал «Ливерпуль». Когда я был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал еще сильнее болеть за «красных». Они человечны. Боролись за то, чтобы мой трансфер в «Ливерпуль» состоялся.

Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала», – приводит слова Коноплянки Sport.ua со ссылкой на инстаграм-эфир Украинской ассоциации футбола.