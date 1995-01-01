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    Коноплянка: «Мы разработали тактику специально под Люксембург»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями от победы над Люксембургом (1:0) в отборе Евро-2020.

    «Мы хорошо разобрали их игру и специально под соперника разработали тактику через длинные забросы. Это была одна из заготовок, так как мы искали их слабые стороны. Мы по делу переиграли соперника. Может быть, победа была не такой убедительной, как хотелось. Однако счет на табло, и он закономерен. Мы уезжаем в отпуск с высоко поднятой головой и хорошим настроением.

    Когда мы играли без зрителей во Львове, я аж слезу пустил. Конечно, это две большие разницы. Эмоции просто переполняют, когда выходишь на поле такого стадиона перед болельщиками. Приятно было здесь находится. Даже если б результат был неудачный, все равно было бы приятно», – заявил футболист.

    • Сборная Украины – лидер группы B с 10 очками.
    • Следующий матч украинцев состоится 7 сентября против Литвы.

    Шевченко: «Люксембург за пять лет сделал огромный прогресс»

    Источник: Телеканал «Футбол 1»

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