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    Шевченко: «Люксембург за пять лет сделал огромный прогресс»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал минимальную победу над сборной Люксембурга (1:0) в рамках отбора Евро-2020.

    «По реакции стадиона было видно, что все болельщики были довольны. Я сказал на пресс-конференции, что игры простой не будет. Вообще сегодня футбола легкого нет. Уровень таких матчей – очень высокий.

    Люксембург за пять лет сделал огромный прогресс. Судить о нем, как о маленькой команде, вообще нет смысла. Мы с уважением отнеслись к ним. Ребята подготовились хорошо, порадовали болельщиков.

    Да, могли забить больше, этого не случилось. Мы выиграли, решили задачу – это самое главное для нас», – заявил специалист.

    • Сборная Украины – лидер группы B с 10 очками.
    • Следующий матч украинцев состоится 7 сентября против Литвы.

    Источник: Tribuna.com

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