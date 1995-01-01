Шевченко: «Люксембург за пять лет сделал огромный прогресс»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал минимальную победу над сборной Люксембурга (1:0) в рамках отбора Евро-2020.

«По реакции стадиона было видно, что все болельщики были довольны. Я сказал на пресс-конференции, что игры простой не будет. Вообще сегодня футбола легкого нет. Уровень таких матчей – очень высокий.

Люксембург за пять лет сделал огромный прогресс. Судить о нем, как о маленькой команде, вообще нет смысла. Мы с уважением отнеслись к ним. Ребята подготовились хорошо, порадовали болельщиков.

Да, могли забить больше, этого не случилось. Мы выиграли, решили задачу – это самое главное для нас», – заявил специалист.