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    «Шальке» объявил об уходе Коноплянки и еще двух игроков

    Спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер заявил, что клуб покидают защитник Хамза Мендиль, хавбек Набиль Бенталеб и вингер Евгений Коноплянка.

    «Мы поговорили с Хамзой Мендилем и решили, что он будет искать новый вызов. То же самое касается Набиля Бенталеба и Евгения Коноплянки», – сказал Шнайдер.

    • 21-летний Мендиль выступал за «Шальке» с августа 2018 года, сыграл 16 матчей.
    • 24-летний Бенталеб выступал за «Шальке» с августа 2016 года, сыграл 97 матчей, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.
    • 29-летний Коноплянка выступал за «Шальке» с августа 2016 года, сыграл 78 матчей, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Шальке»

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