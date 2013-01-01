«Шальке» объявил об уходе Коноплянки и еще двух игроков

Спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер заявил, что клуб покидают защитник Хамза Мендиль, хавбек Набиль Бенталеб и вингер Евгений Коноплянка.
«Мы поговорили с Хамзой Мендилем и решили, что он будет искать новый вызов. То же самое касается Набиля Бенталеба и Евгения Коноплянки», – сказал Шнайдер.
- 21-летний Мендиль выступал за «Шальке» с августа 2018 года, сыграл 16 матчей.
- 24-летний Бенталеб выступал за «Шальке» с августа 2016 года, сыграл 97 матчей, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.
- 29-летний Коноплянка выступал за «Шальке» с августа 2016 года, сыграл 78 матчей, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.