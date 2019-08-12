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    Takvim: «Бешикташ» купит Коноплянку за 2,5 миллиона

    Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ».

    Стамбульцы выкупят 29-летнего украинца за 2,5 миллиона евро, пишет Takvim. «Бешикташ» выплатит «Шальке» сумму трансфера тремя траншами в течении полугода.

    Ранее сообщалось, что Коноплянку в ближайшее время объявят игроком «Бешикташа».

    • Коноплянка не поехал на тренировочный сбор «Шальке».
    • Контракт хавбека с немецким клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • В прошедшем сезоне Коноплянка сыграл в 21 матче, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Takvim

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж в июле составил 106 тысяч экземпляров.

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