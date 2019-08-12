Takvim: «Бешикташ» купит Коноплянку за 2,5 миллиона

Дешевеет на глазах.
Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ».
Стамбульцы выкупят 29-летнего украинца за 2,5 миллиона евро, пишет Takvim. «Бешикташ» выплатит «Шальке» сумму трансфера тремя траншами в течении полугода.
Ранее сообщалось, что Коноплянку в ближайшее время объявят игроком «Бешикташа».
- Коноплянка не поехал на тренировочный сбор «Шальке».
- Контракт хавбека с немецким клубом рассчитан до июня 2020 года.
- В прошедшем сезоне Коноплянка сыграл в 21 матче, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Источник: Takvim
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