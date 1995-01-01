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    Коноплянку в ближайшее время объявят игроком «Бешикташа»

    Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перейдет в «Бешикташ».

    Турецкий клуб договорился о трансфере украинского футболиста.

    По трехлетнему контракту 29-летний игрок будет получать 2 миллиона евро в год.

    Сделку должны анонсировать в ближайшее время.

    • Ранее Коноплянка не поехал на тренировочный сбор «Шальке».
    • Контракт Коноплянки с немецким клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • В прошедшем сезоне Коноплянка сыграл в 21 матче, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Haber365

    Турецкий новостной портал. Главный офис находится в Стамбуле. 128 тысяч подписчиков в твиттере.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10223

      Garrincha58 1 час назад

      да насрать нам тут на эту коноплю

      2
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      Рейтинг: +414

      Randy Ram 1 час назад

      Да, что-то светила хохляцкого футбола так и останутся в подающих надежды - ни Ярмоленко, ни Коноплянка так до конца себя и не реализовали, а уж 30 лет практически

      2
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      Рейтинг: +1466

      koli4ka > Randy Ram 51 минуту назад

      а наша светила галавин саня,чево там в манаке светит,но шой то не греет ничего,кроме лавки,елки-палки...

      1
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      Рейтинг: +4

      MU 007 1 час назад

      На кой черт нам нужна информация что происходит с хохлами?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1051

      FRZZ 1 час назад

      Хороший игрок, и Бешикташ хорошая команда, думаю будет нормально.

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