Коноплянку в ближайшее время объявят игроком «Бешикташа»

да насрать нам тут на эту коноплю
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перейдет в «Бешикташ».
Турецкий клуб договорился о трансфере украинского футболиста.
По трехлетнему контракту 29-летний игрок будет получать 2 миллиона евро в год.
Сделку должны анонсировать в ближайшее время.
- Ранее Коноплянка не поехал на тренировочный сбор «Шальке».
- Контракт Коноплянки с немецким клубом рассчитан до июня 2020 года.
- В прошедшем сезоне Коноплянка сыграл в 21 матче, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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