Коноплянку в ближайшее время объявят игроком «Бешикташа»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перейдет в «Бешикташ».

Турецкий клуб договорился о трансфере украинского футболиста.

По трехлетнему контракту 29-летний игрок будет получать 2 миллиона евро в год.

Сделку должны анонсировать в ближайшее время.