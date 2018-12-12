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    Коноплянка: «Ожидали от «Локомотива» большего»

    Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Украинец признался, что ожидал большего от московской команды.

    Чемпионы России проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и заняли последнее место в своей группе.

    «Не могу сказать, почему у нас было такое преимущество. Не тренер все-таки. По моему мнению, мы высоко прессинговали и не давали разгонять атаки. От «Локомотива» ожидали большего, все-таки им была необходима победа. Тем более еще и «Порту» сделал подарок, все было в их руках.

    Преимущество в концовке? Оно было, да? В Германии все команды физически хорошо подготовлены. Мы много работаем без мячей – бегом, бегом. Может, это сказалось. Ну и играли многие ребята, которые не получают игровой практики, поэтому желания было больше», – сказал Коноплянка.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2018 06:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +126

      BOT19 15 июля 2019, 00:19

      сема бухать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      BOT19 15 июля 2019, 00:19

      Дноный

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      BOT19 15 июля 2019, 00:16

      праздник

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      BOT19 15 июля 2019, 00:16

      Конопля молодца

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 12:09

      У Шальке хотя и вышли новые игроки но они не испортили игру команды.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 08:50

      Мы все ожидаем большего от наших клубов, но получается как всегда...

      8
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 декабря 2018, 08:50

      Пока с футболистов не начнут требовать выполнение своих обязанностей в соответствие с з/п- толку не будет. Какая команда,из РПЛ,способна отбегать 90+ мин? У нас,нет талантов уровня Месси,Мбаппе,Роналду,потому,что всем футболом рулят люди,как минимум некомпетентные,в этом вопросе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Ruryu 12 декабря 2018, 09:15

      Создаётся впечатление, что у нас в футболе не рулят, а пилят...

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Нас Много 12 декабря 2018, 09:24

      Это уже не впечатление, а наяву.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 12 декабря 2018, 08:46

      Предотпускное настроение Локо привело к этому результату

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 декабря 2018, 08:34

      Уровень чемпионата России . Даже ниже. Команде нужен гол, а она из обороны не вылезает.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 декабря 2018, 08:02

      Мы тоже большего ожидали, но Локо-в пазззорный даже на ничью не наиграл

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Nerlinger 12 декабря 2018, 09:17

      Вот сегодня и увидим, кто кроме Локо позорный. Хотя желаю ЦСКА успеха, но не уверен, что они ко мне прислушаются...

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Нас Много 13 декабря 2018, 05:25

      Ну увидел?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Nerlinger 13 декабря 2018, 06:56

      Признаю свою ошибку. ЦСКА достойный клуб. Жаль, что всё равно вылетел...

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