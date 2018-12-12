Коноплянка: «Ожидали от «Локомотива» большего»

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Украинец признался, что ожидал большего от московской команды.

Чемпионы России проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и заняли последнее место в своей группе.

«Не могу сказать, почему у нас было такое преимущество. Не тренер все-таки. По моему мнению, мы высоко прессинговали и не давали разгонять атаки. От «Локомотива» ожидали большего, все-таки им была необходима победа. Тем более еще и «Порту» сделал подарок, все было в их руках.

Преимущество в концовке? Оно было, да? В Германии все команды физически хорошо подготовлены. Мы много работаем без мячей – бегом, бегом. Может, это сказалось. Ну и играли многие ребята, которые не получают игровой практики, поэтому желания было больше», – сказал Коноплянка.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал