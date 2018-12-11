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    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал


    4.8
    Голосов: 4
    11.12.2018 22:45
    Еврокубковая весна отменяется.

    «Ротация несомненно будет, матч с «Боруссией» получился энергозатратным. Но завтрашняя игра имеет для нас огромное значение», – говорил за день до игры главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско. В словах о значении матча точно была доля лукавства, потому что сдвинуться со второго места в группе «Шальке» не мог вообще. «Локомотиву» нужно было побеждать, чтобы пробиться хотя бы в Лигу Европы. Тем более что в параллельной встрече «Галатасарай» удачно проиграл «Порту».

    Семин логично пульнул основу, у «Шальке» вышли те, кого вы вообще не знаете.

    Из стартового состава на игру с «Боруссией» здесь оказались только вратарь Ферманн, защитник Настасич и полузащитник Шепф. Обновленный «Шальке» одержал минимальную победу с голом на 91-й минуте и не позволил «Локомотиву» обойти «Галатасарай».

    Ниже – рассказ о неизвестных игроках, которые вышли против «Локомотива».

    Бенжамин Голлер. Этому полузащитнику всего 19 лет, а в составе «Шальке» он проводил первый матч в жизни. Голлер – первый игрок с 2007 года, который дебютировал за клуб в еврокубках. Удивительно, но предыдущим дебютантом был Бенедикт Хеведес, который сегодня играл за «Локомотив». Голлер, кстати, вышел на позиции правого защитника и уже в первом тайме получил желтую карточку. Во втором тайме на замену вышел 18-летний Ахмед Кутуджу. Лидер молодежного состава «Шальке» добавился к Голлеру и тоже дебютировал за клуб в матче еврокубка.

    Седрик Тойхерт. 21-летний нападающий еще перед началом сезона-2017/18 пришел из «Нюрнберга». Он известен шестью голами в Бундеслиге-2, но за «Шальке» почти не играл. В этом сезоне Тойхерт попадал в состав только в трех матчах Бундеслиги и везде выходил на замену. Зато он классно выступает в составе молодежной сборной Германии. За четыре международных матча в 2018-м Тойхерт вкатил пять мячей и даже отметился хет-триком в ворота Ирландии.

    Хамза Мендиль и Суат Сердар. Оба пришли в «Шальке» перед началом этого сезона и пока не имеют твердого места в составе. Защитник Мендиль зажигал в «Лилле», а тут выходил в восьми матчах Бундеслиге и даже в первой встрече с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Сердара взяли из «Майнца» и наигрывают на месте атакующего полузащитника. В среднем он проводит по 63 минуты и в Германии сделал пока только один голевой пас. Против «Локо» 21-летний Сердар отметился карточкой, а Мендиля заменили из-за травмы уже на 18-й минуте.

    Самый запоминающийся момент матча – чествование Хеведеса и Фарфана. Бывших игроков «Шальке» красиво поприветствовали на стадионе и наградили памятными подарками. Они в любом случае остались в хорошем настроении, а вот остальным игрокам «Локомотива» вообще не до улыбок. Российский клуб занял последнее место в группе и завершил год без всяких шансов на весенние еврокубки. Уже завтра в подобном положении может оказаться ЦСКА.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Шальке»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 декабря 2018, 15:48

      Один футболист локо замёрз бухой, миранчуки, недавно сообщалось, накануне не помню какой-то важной игры в ночном клубе оттягивались.... Когда играть? Роналду вон, чтобы в форме всегда быть даже режим правильного питания составляет и придерживается, а наши футблисты очумевшие от бабла только и умеют, что бухать и людей пи * дить!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 12 декабря 2018, 11:35

      Кто виноват в провале Локомотива...
      ЦСКА и Спартака?

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      Рейтинг: +151

      Niepel 12 декабря 2018, 11:09

      Сёме хватит щёки-то раздувать! Пора на пенсию! Свято место пусто не будет! С командой работать надо! А в 72 года полежать хочется, а не 2-х часовую тренировку проводить! Мяч у команды вообще не держится! Бегают тоже слабо! В рывках нет мощи! Денисов нигде не успевает, да и другие тоже!

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      Рейтинг: +187

      maxpav 12 декабря 2018, 10:51

      У Локо провал только в ЛЧ? А в ЧР все в порядке? У нас сейчас вообще бумажный чемпион!!! Даже, я бы сказал, из промокашки - весь развалился как промокашка в воде.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 декабря 2018, 09:00

      Одно слово: ПИЗ....Ц. А можно два ПОЛНЫЙ ПИЗ....Ц

      1
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      Рейтинг: +25031

      bset 12 декабря 2018, 08:09

      Потому что надо отменять лимит. Мудко посадить за вредительство.

      2
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 12 декабря 2018, 07:35

      Потому что нечего было выходить играть в спартаковских цветах.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 декабря 2018, 07:02

      помоему они ни чего не хотели в этом матче

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 12 декабря 2018, 06:58

      О том, что Локомотив не пройдёт, было видно ещё с первых игр.

      1
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 12 декабря 2018, 06:31

      Вообще позор. Нужна была победа, а сложилось впечатление, что ничья - предел желаний. Только языком трепали до игры. А на деле - полные нули, ни на что не способные. Желаю Локомотиву в нынешнем чемпионате не пробиться в еврокубки - хватит позорить страну. Аналогично ЦСКА - есть ощущение, что Реал сегодня вечером будет гонять его и в хвост, и в гриву даже резервом. Вообще все московские команды, в том числе и Спартак, имеют отрицательный баланс побед и поражений, забитых и пропущенных мячей. Позорище. На лопату или в рудники - толку будет больше для страны.

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