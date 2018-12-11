Хеведес, Фарфан и Крыховяк – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Шальке-04»

Стали известны стартовые составы «Шальке-04» и «Локомотива» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Мендиль, Налдо, Маскарель, Голлер, Сердар, Стамбули, Коноплянка, Шопф, Тойхерт.

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Баринов, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

Матч пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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