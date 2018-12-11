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    • Хеведес, Фарфан и Крыховяк – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Шальке-04»

    Хеведес, Фарфан и Крыховяк – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Шальке-04»

    Стали известны стартовые составы «Шальке-04» и «Локомотива» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Мендиль, Налдо, Маскарель, Голлер, Сердар, Стамбули, Коноплянка, Шопф, Тойхерт.

    «Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Баринов, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

    Матч пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.12.2018 19:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +354

      REDAT 11 декабря 2018, 20:54

      Победу Локомотиву!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4440

      ЮНик 11 декабря 2018, 20:47

      Для немецких "газпромовцев" это товарищеская игра. Могут и уступить в ней компаньонам- перевозчикам сжиженного газа из РЖД. Если еще и Herr Miller позвонит...) Шучу, конечно, но умирать на поле "Шальке" сегодня явно не будет.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:40

      Щальки, вероятно, выставят второй состав, который Зенит вынес своим вторым составом.

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > prezent2017 11 декабря 2018, 20:54

      Зенит выйграл

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 11 декабря 2018, 20:35

      Паровозу надо ххлопнуть дверью! Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 11 декабря 2018, 20:33

      ░▒█☻ПОБЕДУ "ЛОКО" ☻█▒░ "ЛОКО" ВПЕРЕД☻█▒░

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:31

      Шалькам все равно, могут и проиграть, все одно со второго места.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 декабря 2018, 20:26

      Ну что, удачи Локо.
      В принципе уже всё по фигу, так что играть надо не беспокоясь за результат.
      Вперёд Локо !

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 20:03

      Мстить своим бывшим будут,или помогать? Увидим скоро.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 декабря 2018, 20:01

      Что должно быть в голове у человека который берет и выпускает Эдера на игру!!!???

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Сильвербой 11 декабря 2018, 20:10

      а кого выпускать? играть от первого номера не будут, значит будут забросы, Эдер будет стараться их подбирать и обострять, а Федю решили поберечь, пусть вылечится уж основательно

      1
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