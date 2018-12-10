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    • Тренер «Шальке» Тедеско: «В матче с «Локомотивом» проведем ротацию состава»

    Тренер «Шальке» Тедеско: «В матче с «Локомотивом» проведем ротацию состава»

    Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско пообещал ротацию состава в матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Игра состоится завтра, 11 декабря.

    «Ротация несомненно будет, матч с «Боруссией» получился энергозатратным. Но завтрашняя игра имеет для нас огромное значение. А до субботы у нас достаточно времени, чтобы подготовиться.

    В московском матче обе команды играли по схеме 4-2-3-1, «Локомотив» компактно оборонялся и не дал создать нам много. Думаю, завтра нужно будет сыграть на том же уровне, если не лучше», – сказал специалист.

    «Шальке» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Sport24

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    10.12.2018 22:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 11 декабря 2018, 08:33

      Победа Локо не поможет. Галатасарай упрётся и у себя дома одолеет Порту.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Нас Много 11 декабря 2018, 13:29

      Не факт,как то Локо пролез в следующий этап в схожей ситуации.Порто нужны деньги,они не лягут.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 22:53

      Поэтому у "Локо" есть шанс подзаработать.

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