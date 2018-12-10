Тренер «Шальке» Тедеско: «В матче с «Локомотивом» проведем ротацию состава»

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско пообещал ротацию состава в матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Игра состоится завтра, 11 декабря.

«Ротация несомненно будет, матч с «Боруссией» получился энергозатратным. Но завтрашняя игра имеет для нас огромное значение. А до субботы у нас достаточно времени, чтобы подготовиться.

В московском матче обе команды играли по схеме 4-2-3-1, «Локомотив» компактно оборонялся и не дал создать нам много. Думаю, завтра нужно будет сыграть на том же уровне, если не лучше», – сказал специалист.

«Шальке» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов.