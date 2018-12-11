«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

«Ротация несомненно будет, матч с «Боруссией» получился энергозатратным. Но завтрашняя игра имеет для нас огромное значение», – говорил за день до игры главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско. В словах о значении матча точно была доля лукавства, потому что сдвинуться со второго места в группе «Шальке» не мог вообще. «Локомотиву» нужно было побеждать, чтобы пробиться хотя бы в Лигу Европы. Тем более что в параллельной встрече «Галатасарай» удачно проиграл «Порту».

Семин логично пульнул основу, у «Шальке» вышли те, кого вы вообще не знаете.

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Из стартового состава на игру с «Боруссией» здесь оказались только вратарь Ферманн, защитник Настасич и полузащитник Шепф. Обновленный «Шальке» одержал минимальную победу с голом на 91-й минуте и не позволил «Локомотиву» обойти «Галатасарай».

Ниже – рассказ о неизвестных игроках, которые вышли против «Локомотива».

Бенжамин Голлер. Этому полузащитнику всего 19 лет, а в составе «Шальке» он проводил первый матч в жизни. Голлер – первый игрок с 2007 года, который дебютировал за клуб в еврокубках. Удивительно, но предыдущим дебютантом был Бенедикт Хеведес, который сегодня играл за «Локомотив». Голлер, кстати, вышел на позиции правого защитника и уже в первом тайме получил желтую карточку. Во втором тайме на замену вышел 18-летний Ахмед Кутуджу. Лидер молодежного состава «Шальке» добавился к Голлеру и тоже дебютировал за клуб в матче еврокубка.

Седрик Тойхерт. 21-летний нападающий еще перед началом сезона-2017/18 пришел из «Нюрнберга». Он известен шестью голами в Бундеслиге-2, но за «Шальке» почти не играл. В этом сезоне Тойхерт попадал в состав только в трех матчах Бундеслиги и везде выходил на замену. Зато он классно выступает в составе молодежной сборной Германии. За четыре международных матча в 2018-м Тойхерт вкатил пять мячей и даже отметился хет-триком в ворота Ирландии.

Хамза Мендиль и Суат Сердар. Оба пришли в «Шальке» перед началом этого сезона и пока не имеют твердого места в составе. Защитник Мендиль зажигал в «Лилле», а тут выходил в восьми матчах Бундеслиге и даже в первой встрече с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Сердара взяли из «Майнца» и наигрывают на месте атакующего полузащитника. В среднем он проводит по 63 минуты и в Германии сделал пока только один голевой пас. Против «Локо» 21-летний Сердар отметился карточкой, а Мендиля заменили из-за травмы уже на 18-й минуте.

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Самый запоминающийся момент матча – чествование Хеведеса и Фарфана. Бывших игроков «Шальке» красиво поприветствовали на стадионе и наградили памятными подарками. Они в любом случае остались в хорошем настроении, а вот остальным игрокам «Локомотива» вообще не до улыбок. Российский клуб занял последнее место в группе и завершил год без всяких шансов на весенние еврокубки. Уже завтра в подобном положении может оказаться ЦСКА.

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