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«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

«Ротация несомненно будет, матч с «Боруссией» получился энергозатратным. Но завтрашняя игра имеет для нас огромное значение», – говорил за день до игры главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско. В словах о значении матча точно была доля лукавства, потому что сдвинуться со второго места в группе «Шальке» не мог вообще. «Локомотиву» нужно было побеждать, чтобы пробиться хотя бы в Лигу Европы. Тем более что в параллельной встрече «Галатасарай» удачно проиграл «Порту».

Семин логично пульнул основу, у «Шальке» вышли те, кого вы вообще не знаете.

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Из стартового состава на игру с «Боруссией» здесь оказались только вратарь Ферманн, защитник Настасич и полузащитник Шепф. Обновленный «Шальке» одержал минимальную победу с голом на 91-й минуте и не позволил «Локомотиву» обойти «Галатасарай».

Ниже – рассказ о неизвестных игроках, которые вышли против «Локомотива».

Бенжамин Голлер. Этому полузащитнику всего 19 лет, а в составе «Шальке» он проводил первый матч в жизни. Голлер – первый игрок с 2007 года, который дебютировал за клуб в еврокубках. Удивительно, но предыдущим дебютантом был Бенедикт Хеведес, который сегодня играл за «Локомотив». Голлер, кстати, вышел на позиции правого защитника и уже в первом тайме получил желтую карточку. Во втором тайме на замену вышел 18-летний Ахмед Кутуджу. Лидер молодежного состава «Шальке» добавился к Голлеру и тоже дебютировал за клуб в матче еврокубка.

Седрик Тойхерт. 21-летний нападающий еще перед началом сезона-2017/18 пришел из «Нюрнберга». Он известен шестью голами в Бундеслиге-2, но за «Шальке» почти не играл. В этом сезоне Тойхерт попадал в состав только в трех матчах Бундеслиги и везде выходил на замену. Зато он классно выступает в составе молодежной сборной Германии. За четыре международных матча в 2018-м Тойхерт вкатил пять мячей и даже отметился хет-триком в ворота Ирландии.

Хамза Мендиль и Суат Сердар. Оба пришли в «Шальке» перед началом этого сезона и пока не имеют твердого места в составе. Защитник Мендиль зажигал в «Лилле», а тут выходил в восьми матчах Бундеслиге и даже в первой встрече с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Сердара взяли из «Майнца» и наигрывают на месте атакующего полузащитника. В среднем он проводит по 63 минуты и в Германии сделал пока только один голевой пас. Против «Локо» 21-летний Сердар отметился карточкой, а Мендиля заменили из-за травмы уже на 18-й минуте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самый запоминающийся момент матча – чествование Хеведеса и Фарфана. Бывших игроков «Шальке» красиво поприветствовали на стадионе и наградили памятными подарками. Они в любом случае остались в хорошем настроении, а вот остальным игрокам «Локомотива» вообще не до улыбок. Российский клуб занял последнее место в группе и завершил год без всяких шансов на весенние еврокубки. Уже завтра в подобном положении может оказаться ЦСКА.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив Шальке-04 Сердар Суат Мендиль Хамза Тойхерт Седрик Голлер Бенжамин Кутуджу Ахмед
Комментарии (32)
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Хведя
1544557712
Миранчук (№59) - дерево. Он и Лига Чемпионов - две несовместимые вещи. Сколько раз через него команда мяч теряла - не сосчитать.
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ElninoO
1544557758
Мертвые((
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Fan Loko mik
1544557770
Ублюдки КОНЧЕННЫЕ!!!!!! Такое ощущение, что игроки не жрали две недели!!! СУКИ!!!!! Всех разогнать к ё..... МАТЕРИ!!!!
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alex1951
1544557770
И пошол паровос под откос.... Да и х. с ними...... Со с Феодосием ,Семиным и прочими болелами-дрочунами..
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fortune-bva
1544558111
с 1998 года за локо, но сегодня не были эти твари ЛОКОМОТИВОМ!!!! Ребят, такой пример: когда человек хочет срать, да-да, срать, он сделает все (или почти все) чтобы добежать в туалет и посрать, извините за такое сравнение, но! Вот сегодня людям нужна была ТОЛЬКО ПОБЕДА! Я этого совсем не увидел, где 2, 3 а может и 4 нападающих, почему играем как шлюхи уже 15 лет?!?!? что если перестал играть Фарфан и Фернандеш все локо пи...дец?!?! *****, одни сопли и слюни летят! Я в свой выходной дент решил посмотреть игру своего любимого клуба, а они, твари *****, что творят, где игра?! Где ****** риск?! почему боятся проиграть, когда ничья уже ******?!?! **** да чтоэ ты палыч делаешь?!?!? чего вечно боишься?!?!?!
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саныч-60
1544558849
Поэтому этих дятлов и не берут в Европу !!!! Там надо пахать , а дома за сопли --- не хило платят. И зачем очко рвать.
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Nesterenko
1544562081
Позор позор позор !
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Superviser77
1544573870
Перед игрой подумали и решили "да нах...й эту Европу весной... У нас же КАНИКУЛЫ начались!!!!"
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арейская
1544579589
Из шести игр только одна малюсенькая победа, позор чемпиону, иначе и не скажешь...
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Niepel
1544602141
Сёме хватит щёки-то раздувать! Пора на пенсию! Свято место пусто не будет! С командой работать надо! А в 72 года полежать хочется, а не 2-х часовую тренировку проводить! Мяч у команды вообще не держится! Бегают тоже слабо! В рывках нет мощи! Денисов нигде не успевает, да и другие тоже!
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