Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева. Украинец раньше сам выступал в Примере.
«За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он взял Примеру, но все мы понимаем, что это один процент», – цитирует Коноплянку ua.tribuna.com со ссылкой на инстаграм-эфир Украинской ассоциации футбола.
- Больше всего матчей по ходу карьеру Коноплянка провел за «Днепр» (2006-2015 годы).
- Он брал Лигу Европы с «Севильей».
- С 2010 года Коноплянка выступает за сборную Украины.
Источник: ua.tribuna.com