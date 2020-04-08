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    Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

    Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева. Украинец раньше сам выступал в Примере.

    «За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он взял Примеру, но все мы понимаем, что это один процент», – цитирует Коноплянку ua.tribuna.com со ссылкой на инстаграм-эфир Украинской ассоциации футбола.

    • Больше всего матчей по ходу карьеру Коноплянка провел за «Днепр» (2006-2015 годы).
    • Он брал Лигу Европы с «Севильей».
    • С 2010 года Коноплянка выступает за сборную Украины.

    Источник: ua.tribuna.com

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    08.04.2020 01:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +589

      Cleaner 22 часа назад

      Примеру с Валенсией не взять. Даже с самим Черышевым в составе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Cubinec1989 8 апреля, 10:51

      Нормальные человеческие отношения на уровне игроков-сборников соседних стран.... Возможно когда-нибудь люди вспомнят что все мы были братьями в большой Родине, внушавшей трепет и страх врагам и гордость ее детям...возможно...

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