Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева. Украинец раньше сам выступал в Примере.

«За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он взял Примеру, но все мы понимаем, что это один процент», – цитирует Коноплянку ua.tribuna.com со ссылкой на инстаграм-эфир Украинской ассоциации футбола.