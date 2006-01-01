Милевский: «У Коноплянки есть предложение от «Краснодара», но он туда не перейдет, потому что дорожит сборной»

Мне не понятно.. почему фифа и уефа не реагирует на происходящее на Украине. Футбол должен оставаться вне политики, а тут откровенно просто..
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал об интересе к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке со стороны «Краснодара».
– Ракицкого сейчас зачехлили, не вызывают в сборную. Как ты относишься к этому безумию?
– Ну, у Коноплянки сейчас тоже есть предложение перейти в «Краснодар», насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдет, потому что видит пример Ракицкого и дорожит сборной.
- Контракт Коноплянки с «Шальке» истекает следующим летом.
- В июне клуб объявил об уходе 29-летнего футболиста.
- Интерес к нему проявляют «Бешикташ» и «Фенербахче».
- Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины после перехода в «Зенит».