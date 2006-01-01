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    Милевский: «У Коноплянки есть предложение от «Краснодара», но он туда не перейдет, потому что дорожит сборной»

    Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал об интересе к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке со стороны «Краснодара».

    Ракицкого сейчас зачехлили, не вызывают в сборную. Как ты относишься к этому безумию?

    – Ну, у Коноплянки сейчас тоже есть предложение перейти в «Краснодар», насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдет, потому что видит пример Ракицкого и дорожит сборной.

    • Контракт Коноплянки с «Шальке» истекает следующим летом.
    • В июне клуб объявил об уходе 29-летнего футболиста.
    • Интерес к нему проявляют «Бешикташ» и «Фенербахче».
    • Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины после перехода в «Зенит».

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1739

      TOMSON 39 минут назад

      Мне не понятно.. почему фифа и уефа не реагирует на происходящее на Украине. Футбол должен оставаться вне политики, а тут откровенно просто..

      1
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      Рейтинг: +2921

      h3LL1k 51 минуту назад

      когда же этот бред закончиться.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2461

      Бугимен 1 час назад

      ЗРЯ,КРАСНОДАР ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      GSmall 1 час назад

      Да блин,сейчас игра за сборную ничего не значит.Всем нужны только бабки.Предложит Краснодар лямов 3 или 4 в год и как миленький перейдет он

      5
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      Рейтинг: +733

      Борат > GSmall 10 минут назад

      Боюсь, что перейти придётся навсегда и ещё всю семью-родню перевезти!

      0
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      Рейтинг: +1526

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Потому что не хочет, чтобы нож в жепу пихнули.
      Бандера е.банная!

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      Рейтинг: +1691

      swot1205 > ухоженный крокодил 1 час назад

      :)

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      Рейтинг: +1691

      swot1205 1 час назад

      о, пошли хохлушки отрицаловы

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      Рейтинг: +1691

      swot1205 1 час назад

      идиоты, при чем тут где играет игрок. Деньги то он все равно большую часть везет домой. что тут сказать хохлоидиоты

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