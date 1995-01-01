«Шальке» может продать Коноплянку из-за посещения игроком ночного клуба

Учитывая, отвратительный уровень игры, которую он показывает в большинстве матчей, Шальке ничего не потеряет. Да и вообще состав бы обновить. Набрать побольше молодых нераскрученных игроков и избавиться от пассажиров. Баба, Конплянка, Ди Санто, Маскарель уже заслужили быть выгнанными. Гайс, похоже, закончился. Покупки вообще не сыграли. Сердар и на половину выплаченных денег не играет. Короче говоря, нужно обновление и обязательно оставить тренера , и чтобы он участвовал в процессе приобретения новых игроков.
Как пишет Bild, группа игроков «Шальке» посетила ночной клуб после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3). Среди футболистов был Евгений Коноплянка.
Из-за этого у украинца, а также у Матии Настасича, Амина Арита, Франко Ди Санто, Омара, Александера Нюбеля возник конфликт с главным тренером. Немцы могут продать Коноплянку.
- В текущем сезоне украинец провел за «Шальке» 14 матчей, сделал один голевой пас.
- Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года.
- Рыночная стоимость Коноплянки – 10 миллионов евро.