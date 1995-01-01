«Шальке» может продать Коноплянку из-за посещения игроком ночного клуба

Как пишет Bild, группа игроков «Шальке» посетила ночной клуб после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3). Среди футболистов был Евгений Коноплянка.

Из-за этого у украинца, а также у Матии Настасича, Амина Арита, Франко Ди Санто, Омара, Александера Нюбеля возник конфликт с главным тренером. Немцы могут продать Коноплянку.