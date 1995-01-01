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    «Шальке» может продать Коноплянку из-за посещения игроком ночного клуба

    Как пишет Bild, группа игроков «Шальке» посетила ночной клуб после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:3). Среди футболистов был Евгений Коноплянка.

    Из-за этого у украинца, а также у Матии Настасича, Амина Арита, Франко Ди Санто, Омара, Александера Нюбеля возник конфликт с главным тренером. Немцы могут продать Коноплянку.

    • В текущем сезоне украинец провел за «Шальке» 14 матчей, сделал один голевой пас.
    • Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года.
    • Рыночная стоимость Коноплянки – 10 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1681

      Viper for CSKA 37 минут назад

      Учитывая, отвратительный уровень игры, которую он показывает в большинстве матчей, Шальке ничего не потеряет. Да и вообще состав бы обновить. Набрать побольше молодых нераскрученных игроков и избавиться от пассажиров. Баба, Конплянка, Ди Санто, Маскарель уже заслужили быть выгнанными. Гайс, похоже, закончился. Покупки вообще не сыграли. Сердар и на половину выплаченных денег не играет. Короче говоря, нужно обновление и обязательно оставить тренера , и чтобы он участвовал в процессе приобретения новых игроков.

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