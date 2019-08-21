Fanatik: трансфер Коноплянки в «Бешикташ» сорвался

Всегда был ник чё мным футболёром
Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка не перейдет в «Бешикташ» летом.
Сделка по 29-летнему украинцу сорвалась, пишет Fanatik. «Бешикташ» переключился на полузащитника «Тоттенхэма» Джордж-Кевина Н'Куду. Турецкий клуб может объявить о трансфере уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» купит Коноплянку за 2,5 миллиона евро.
- Контракт украинца с немецким клубом рассчитан до июня 2020 года.
- В прошедшем сезоне Коноплянка сыграл в 21 матче, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Источник: Fanatik
Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.