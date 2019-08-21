Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Fanatik: трансфер Коноплянки в «Бешикташ» сорвался

    Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка не перейдет в «Бешикташ» летом.

    Сделка по 29-летнему украинцу сорвалась, пишет Fanatik. «Бешикташ» переключился на полузащитника «Тоттенхэма» Джордж-Кевина Н'Куду. Турецкий клуб может объявить о трансфере уже в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что «Бешикташ» купит Коноплянку за 2,5 миллиона евро.

    • Контракт украинца с немецким клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • В прошедшем сезоне Коноплянка сыграл в 21 матче, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Fanatik

    Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2019 16:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 августа 2019, 23:25

      Всегда был ник чё мным футболёром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 августа 2019, 23:09

      Конопля все вы е бывала когда переходил в Севилью . Все орал Россия оккупанты все дела . А щас одевает футболку хазпрома и даже нахрен нужен туркам .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 21 августа 2019, 16:39

      Он накуреный был?))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11