Fanatik: трансфер Коноплянки в «Бешикташ» сорвался

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка не перейдет в «Бешикташ» летом.

Сделка по 29-летнему украинцу сорвалась, пишет Fanatik. «Бешикташ» переключился на полузащитника «Тоттенхэма» Джордж-Кевина Н'Куду. Турецкий клуб может объявить о трансфере уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» купит Коноплянку за 2,5 миллиона евро.