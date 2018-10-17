Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Коноплянка: «Что тут обсуждать? 1:0 в нашу пользу – это самое главное»

    Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка назвал закономерной победу над Чехией в рамках Лиги наций.

    «Самое главное, что есть три очка и мы прошли дальше. Это была наша цель и мы ее выполнили. Игра была равная. Чехи хорошо контролировали игру, создавали большинство сзади. Возможно, это было нам и на руку, ведь могли вылетать в контратаки и могли забивать. Цыганков мог ставить точку в конце.

    Чехия сыграла достойно, и мы также сыграли грамотно. Что тут обсуждать? 1:0 в нашу пользу – это самое главное. Может быть, это и хорошо, что Чехия отходила назад. Они понимали, что мы будем прессинговать, ведь играем дома.

    Первые минуты мы это делали, но потом поняли, что нужно отойти к средней линии и ждать, когда они будут подходить. Они поняли, что мы не ведемся на их тактику, не прессингуем. Мы сыграли грамотно, счет закономерный.

    Мы сыграли правильно тактически и индивидуально. Это была одна команда, нет такого, что кого-то можно выделить. Три очка в копилку», – сказал Коноплянка.

    Матч четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия завершился со счетом 1:0. Украинцы гарантировали себе первое место и выход дивизион А в следующем сезоне.

    Источник: Tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2018 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 17 октября 2018, 15:31

      Можете встретиться с Россией

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11