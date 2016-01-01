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    «Шахтер» может купить Коноплянку

    Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может стать игроком «Шахтера», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    По его информации, стороны близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста.

    Вероятно, «Шахтер» видит в Коноплянке замену для Тайсона, которым интересуются «Рома» и «Милан».

    Ранее украинский вингер мог перейти в «Бешикташ», но в итоге сделка сорвалась.

    • Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • В прошедшем сезоне Коноплянка провел 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио

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