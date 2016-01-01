«Шахтер» может купить Коноплянку

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может стать игроком «Шахтера», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, стороны близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста.

Вероятно, «Шахтер» видит в Коноплянке замену для Тайсона, которым интересуются «Рома» и «Милан».

Ранее украинский вингер мог перейти в «Бешикташ», но в итоге сделка сорвалась.