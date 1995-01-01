Коноплянка может перейти в «Фенербахче»

Да доказано уже давно, что не могут играть футболисты с постсоветского пространства на большем уровне, максимум средненькие клубы из серединки таблицы, которые попадают в еврокубки по большим праздникам, как говорят раз в пять лет, а этот перешел бы в Киев или в Шахтер и радовался бы
Этим летом вингер «Шальке» Евгений Коноплянка может оказаться в Турции, сообщает Sporx.
По информации источника, предметный интерес к украинцу проявляет «Фенербахче», который готов купить его за три миллиона евро.
Однако немецкий клуб хочет выручить от продажи своего игрока не менее пяти миллионов.
- 29-летний Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года.
- За три сезона футболист забил 13 голов и сделал девять результативных передач в 78 матчах.
Источник: Sporx
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