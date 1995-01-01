Коноплянка может перейти в «Фенербахче»

Этим летом вингер «Шальке» Евгений Коноплянка может оказаться в Турции, сообщает Sporx.

По информации источника, предметный интерес к украинцу проявляет «Фенербахче», который готов купить его за три миллиона евро.

Однако немецкий клуб хочет выручить от продажи своего игрока не менее пяти миллионов.