Коноплянка: «Шахтер» захотел меня больше, чем остальные клубы»

Полузащитник Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход из «Шальке-04» в донецкий «Шахтер».

– Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой.

– Ты рад вернуться в Украину?

– Да, конечно. Это мой дом.

– Как ты следил за «Шахтером»?

– Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби «Шахтер» – «Динамо» тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков, для меня здесь никаких сюрпризов.

– Не секрет, что ты мог стать футболистом «Шахтера» еще несколько лет назад.

– Было дело. Скажу так: «Шахтер» захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.

– Твои личные футбольные амбиции совпадают с амбициями «Шахтера»?

– Сто процентов. Но мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели.

– И ты готов бороться за чемпионство…

– Об этом даже нечего говорить – задача номер один. Потому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины.

– Ты с кем-то советовался до перехода?

– А что советоваться? Сколько я играл в «Днепре», девять лет? Я знаю «Шахтер», так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное – их достичь, – сказал Коноплянка в интервью пресс-службе «Шахтера».

«Шахтер» купил у «Шальке» Коноплянку в последний день трансферного окна.