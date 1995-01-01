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    Коноплянка: «Шахтер» захотел меня больше, чем остальные клубы»

    Полузащитник Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход из «Шальке-04» в донецкий «Шахтер».

    – Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой.

    – Ты рад вернуться в Украину?

    – Да, конечно. Это мой дом.

    – Как ты следил за «Шахтером»?

    – Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби «Шахтер» – «Динамо» тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков, для меня здесь никаких сюрпризов.

    – Не секрет, что ты мог стать футболистом «Шахтера» еще несколько лет назад.

    – Было дело. Скажу так: «Шахтер» захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.

    – Твои личные футбольные амбиции совпадают с амбициями «Шахтера»?

    – Сто процентов. Но мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели.

    – И ты готов бороться за чемпионство…

    – Об этом даже нечего говорить – задача номер один. Потому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины.

    – Ты с кем-то советовался до перехода?

    – А что советоваться? Сколько я играл в «Днепре», девять лет? Я знаю «Шахтер», так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное – их достичь, – сказал Коноплянка в интервью пресс-службе «Шахтера».

    «Шахтер» купил у «Шальке» Коноплянку в последний день трансферного окна.

    • Коноплянка выступал за «Шальке» с 2016 года.
    • В его активе 78 матчей, 13 забитых голов и девять ассистов.
    • Рыночная стоимость украинца – 6,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Шахтера»

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