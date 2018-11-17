Коноплянка – о разгроме от Словакии: «Не наш вечер, но ничего страшного»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в интервью Tribuna.com оценил исход матча пятого тура Лиги В Лиги наций против Словакии (1:4). Украинцы уже гарантировали себе выход в Лигу А.

– Андрей Шевченко сказал, что сегодня Украина пропустила за все матчи, где сыграла на ноль.

– Наверное, соглашаюсь. Потому что в тех матчах нам удача где-то улыбалась. Полностью не наш вечер, хорошо, что он сегодня – в игре ничего не решалось. Конечно, никто не хочет проигрывать, особенно с таким счетом. Надеюсь, болельщики тоже отнесутся с пониманием.

Неприятно уезжать... Даже если на тренировке проигрываешь с таким счетом, настроения нет. Сейчас, поверьте, у нас такое же настроение. Первый тайм был не очень, скажем мягко. Но все равно есть позитивные моменты, во втором тайме появились у нас какие-то моменты, игра нарисовалась.

Могу сказать, что тактика новая, наверное, мало времени у нас было, чтобы мы поняли все и все получалось. Это вам не в FIFA, где поменял тактику и побежал на джойстике. Здесь нужно немножко больше времени, чтобы понять это все. Это один механизм, один-два выпадают – и он не работает. Это не пройдет против такой хорошей команды. Я даже рад, что это все произошло именно сегодня, а не когда нам нужны очки.

Поэтому ничего страшного. Хорошо, что сегодня это все произошло. Мы посмотрим завтра все наши плохие моменты, что было не так, мы их исправим. Есть для этого вторая игра против Турции.