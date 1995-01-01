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    Коваленко и Коноплянка не сыграют на Евро из-за травм

    Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко и полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не помогут сборной Украине на Евро-2020. Оба футболиста пропустят турнир из-за травм.

    У Коваленко выявлен частичный разрыв задней поверхности бедра – игрок сможет вернуться к тренировкам лишь с 15 июня. Коноплянка также не успевает восстановиться от мышечного повреждения.

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    Источник: Football.ua

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5569

      Томик 44 минуты назад

      А это не один человек, что ли?

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      Рейтинг: +2427

      Алехсбургер. 2 часа назад

      достаточно маршала Малиновского, чтобы через Австрию выйти на границу с Нидерландами..
      Хохлы рулят,а мы ?(

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