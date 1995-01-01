Коваленко и Коноплянка не сыграют на Евро из-за травм

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко и полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не помогут сборной Украине на Евро-2020. Оба футболиста пропустят турнир из-за травм.

У Коваленко выявлен частичный разрыв задней поверхности бедра – игрок сможет вернуться к тренировкам лишь с 15 июня. Коноплянка также не успевает восстановиться от мышечного повреждения.