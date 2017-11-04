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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Ганновер-96
РБ Лейпциг - Ганновер-96: обзор матча 04 ноября 2017
РБ Лейпциг
04.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
70'
Ю. Поульсен
85'
Т. Вернер
56'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Ганновер-96
90'
+3
Желтая карточка
С. Сане
90'
Желтая карточка
О. Сорг
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
85'
82'
Желтая карточка
П. Швеглер
ГОЛ! 1:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Вернер
70'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
Жонатас
Пас отдал
И. Бебу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Клостерманн
16
Конате
20
Забитцер
6
Демме
27
Лаймер
77
Брума
15
Поульсен
11
Вернер
3-2-3-1-1
33
Чаунер
4
Корб
3
Антон
26
Сане
25
Сорг
22
Озтрзолек
6
Бакалорж
27
Швеглер
30
Клаус
9
Бебу
9
Жонатас
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ганновер-96
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Мартин Демичелис
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча РБ Лейпциг - Ганновер-96
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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