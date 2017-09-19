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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 19 сентября 2017
Аугсбург
19.09.2017, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
4'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Байер
78'
77'
Желтая карточка
К. Кампль
52'
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
Я. Моравек
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
А. Финнбогасон
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
4-1-3-2
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
40
Опаре
8
Хедира
30
Моравек
30
Каюби
10
Байер
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
4-3-1-2
38
Мвого
22
Шмитц
5
Комппер
4
Орбан
23
Хальстенберг
20
Забитцер
6
Демме
44
Кампль
77
Брума
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
13
Бернардо
ЦЗ
31
Федерико Паласиос
АП
25
Петер Гулачи
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
31
Федерико Паласиос
АП
25
Петер Гулачи
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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