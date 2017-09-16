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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия М
РБ Лейпциг - Боруссия М: обзор матча 16 сентября 2017
РБ Лейпциг
16.09.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
17'
Т. Вернер
31'
Ж. Огустен
25'
Т. Азар (П)
62'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия М
Желтая карточка
Т. Вернер
90'
+2
Красная карточка
Н. Кейта
82'
67'
Желтая карточка
Л. Штиндль
62'
ГОЛ! 2:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
Д. Закария
ГОЛ! 2:1!
Ж. Огустен
Пас отдал
Н. Кейта
31'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Азар
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Бернардо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
16
Клостерманн
2
Упамекано
31
Илсанкер
27
Лаймер
44
Кампль
8
Кейта
10
Форсберг
11
Вернер
97
Огустен
4-2-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
23
Вестергор
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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