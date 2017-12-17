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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Герта
РБ Лейпциг - Герта: обзор матча 17 декабря 2017
РБ Лейпциг
17.12.2017, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Герта
68'
В. Орбан
90+2'
М. Хальстенберг
5'
Д. Зелке
31'
С. Калу
51'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Герта
ГОЛ! 2:3!
М. Хальстенберг
90'
+2
88'
Желтая карточка
В. Лазаро
81'
Желтая карточка
В. Ибишевич
78'
Желтая карточка
Г. Харагучи
ГОЛ! 1:3!
В. Орбан
Пас отдал
Брума
68'
51'
ГОЛ! 0:3!
Д. Зелке
Желтая карточка
Н. Кейта
45'
31'
ГОЛ! 0:2!
С. Калу
Пас отдал
В. Лазаро
7'
Красная карточка
Д. Торунарига
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
Пас отдал
А. Эссвайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
16
Клостерманн
4
Орбан
8
Кейта
44
Кампль
31
Илсанкер
77
Брума
11
Вернер
15
Поульсен
3-2-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
33
Торунарига
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
35
Эссвайн
8
Калу
9
Зелке
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Герта
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча РБ Лейпциг - Герта
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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