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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 27 августа 2017
РБ Лейпциг
27.08.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Фрайбург
48'
Т. Вернер
55'
В. Орбан
71'
Т. Вернер
80'
Брума
23'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
81'
Вторая желтая
Н. Хефлер
ГОЛ! 4:1!
Брума
Пас отдал
М. Хальстенберг
80'
Желтая карточка
Д. Демме
73'
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Ж. Огустен
71'
60'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Желтая карточка
В. Орбан
59'
ГОЛ! 2:1!
В. Орбан
Пас отдал
Ж. Огустен
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
48'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
М. Терраццино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
4
Орбан
20
Забитцер
6
Демме
8
Кейта
10
Форсберг
11
Вернер
97
Огустен
3-1-3-2
1
Шволов
15
Штенцель
2
Кемпф
30
Гюнтер
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
23
Шустер
33
Терраццино
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
77
Брума
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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