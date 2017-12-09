Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Майнц
РБ Лейпциг - Майнц: обзор матча 09 декабря 2017
РБ Лейпциг
09.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
29'
К. Кампль
45+3'
Т. Вернер (П)
39'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Майнц
76'
Желтая карточка
С. Сердар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Вернер
45'
+3
44'
Желтая карточка
А. Диалло
39'
ГОЛ! 1:1!
Р. Квайсон
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Кампль
Пас отдал
Д. Демме
29'
Желтая карточка
К. Лаймер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-5-2
25
Гулачи
13
Бернардо
16
Клостерманн
4
Орбан
44
Кампль
6
Демме
31
Илсанкер
13
Кайзер
27
Лаймер
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-3-1-1
2
Донати
27
Балогун
22
Диалло
18
Бросински
5
Гбамен
20
Фрай
8
Сердар
46
Латца
17
Хольтманн
19
Квайсон
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+